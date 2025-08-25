تشكيل نيوكاسل لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، أعلن إيدي هاو مدرب نيوكاسل، تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، التي تجمعهما مساء اليوم على ملعب سانت جيمس بارك، في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل نيوكاسل ضد ليفربول

ودفع إيدي هاو مدرب نيوكاسل، بالسويدي أنتوني إيلانجا لقيادة خط الهجوم، في غياب مواطنه أليكسندر إيزاك.

ويبدأ المكبايس بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبيير، فابيان شار، بيرن، ليفرامينتو.

خط الوسط: ساندرو تونالي، برونو جيمارايش، جويلينتون.

خط الهجوم: بارنيس، إيلانجا، جوردون.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد

فيما ضم تشكيل الريدز كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جونز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافنبيرش، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.