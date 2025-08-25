اختل توازنه أثناء عمله، مصرع عامل بشركة مياه الشرب

لقي عامل بشركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية مصرعه، إثر اختلال توازنه من الطابق الرابع عشر بمنطقة ميامي خلال تأدية عمله.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت بلاغا يفيد بسقوط عامل بشركة مياة الشرب محمد الجمل، قارئ عدادات فرع المندرة إثر اختلال توازنه خلال تأدية عمله بأحد العقارات بمنطقة ميامى شرق المحافظة.

ونعى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية شهيد الواجب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.