حوادث

اختل توازنه أثناء عمله، مصرع عامل بشركة مياه الشرب

لقي عامل بشركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية مصرعه، إثر اختلال توازنه من الطابق الرابع عشر بمنطقة ميامي خلال تأدية عمله.

حزب السادات يشكل لجنة لانتخابات النواب ويحدد معايير اختيار المرشحين

جماهير أتلتيك بلباو تطلب الوقوف دقيقة حدادا على سليمان العبيد في الدوري الإسباني

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت بلاغا يفيد بسقوط عامل بشركة مياة الشرب محمد الجمل، قارئ عدادات فرع المندرة إثر اختلال توازنه خلال تأدية عمله بأحد العقارات بمنطقة ميامى شرق المحافظة.

ونعى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية شهيد الواجب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.   

الاسكندرية مياه الشرب ميامي

