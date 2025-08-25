الثلاثاء 26 أغسطس 2025
سياسة

حزب السادات يشكل لجنة لانتخابات النواب ويحدد معايير اختيار المرشحين

عفت السادات،فيتو
أعلن الدكتور عفت السادات، رئيس  حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الحزب قرر تشكيل لجنة مركزية خاصة بانتخابات مجلس النواب للفصل التشريعي 2025–2030.

استقبال طلبات الراغبين في خوض الانتخابات المقبلة على قوائم الحزب

وأكد الدكتور عفت السادات في بيان أن مهمة اللجنة هي استقبال طلبات الراغبين في خوض الانتخابات المقبلة على قوائم الحزب أو بالتنسيق معه، مشيرًا إلى أن اللجنة وضعت مجموعة من المعايير الواضحة لاختيار المرشحين، أهمها الكفاءة، والقدرة على خدمة المواطنين، والالتزام بالثوابت الوطنية.

 فتح المجال أمام الكفاءات الجادة لخوض الانتخابات

وأوضح رئيس حزب السادات أن اللجنة بدأت بالفعل عقد اجتماعاتها الأولى عبر وسائل التواصل الحديثة، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويسمح بسرعة التواصل مع أعضاء الحزب في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن الحزب يحرص على فتح المجال أمام الكفاءات الجادة لخوض الانتخابات ضمن رؤية متكاملة تستهدف تعزيز المشاركة السياسية.

وشدد السادات على أن الحزب سيواصل العمل وفق نهج منظم يعكس حرصه على دعم مؤسسات الدولة وتعزيز  التجربة الديمقراطية، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة حقيقية لإتاحة المجال أمام طاقات شبابية وكفاءات قادرة على تمثيل الشعب في البرلمان بصورة مشرفة.

