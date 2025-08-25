جماهير أتلتيك بلباو تطلب الوقوف دقيقة حدادا على سليمان العبيد في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، أصدرت رابطة مشجعي نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، بيانًا رسميًا طلبوا خلاله الوقوف دقيقة قبل مباراة الفريق اليوم أمام رايو فاليكانو، حدادًا على مقتل سليمان العبيد نجم منتخب فلسطين السابق، الذي استشهد خلال انتظاره المساعدات في غزة.

بيان جماهير أتلتيك بيلباو

وجاء نص بيان جماهير أتلتيك بيلباو كالتالي: “من خلال هذه الرسالة، تطلب المجموعات الموقعة أدناه، الوقوف دقيقة صمت يوم الاثنين المقبل، الموافق 25 أغسطس، مع بداية مباراة أتلتيك بلباو ورايو فاليكانو، حدادًا على مقتل اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد في غزة”.

وأضافت جماهيرل أتلتيك بيلباو: “أسباب هذا الطلب واضحة وجلية لدرجة أنها لا تحتاج إلى شرح، لا يمكن لنادي أتلتيك بلباو أن يظل صامتًا أمام إبادة جماعية كتلك التي تحدث في غزة، لقد تم الوقوف دقيقة صمت في ملعب سان ماميس لمواقف أقل خطورة بكثير، علاوة على ذلك، طلبوا من النادي نفسه أن يطلب ذلك من رابطة الليجا: هدفنا أن يكون النادي هو من يدعو إلى دقيقة الصمت هذه”.

واختتموا البيان: “نحذر من أنه بخلاف ذلك، سيلتزم المشجعون بهذه الدقيقة أثناء المباراة: وإلا، سنواصل الدعوة إلى دقيقة صمت، تنتهي بتصفيق حار من الأمل والسلام، لأننا نؤمن بأن الموقف الواضح ضروري في مواجهة هذا الوضع الخطير للغاية الذي لا يزال سلبيًا تمامًا - مع بعض الاستثناءات - في عالم كرة القدم”.

أتلتيك بيلباو يفوز على إشبيلية 2/3 في الدوري الإسباني

فيما حقق فريق أتلتيك بيلباو الفوز على ضيفه إشبيلية بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب سان ماميس، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل أهداف أتلتيك بيلباو، نيكو ويليامز ومروان سنادي وروبرت نافارو، بينما أحرز دودي ولوسيان هدفي إشبيلية.

