الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جماهير أتلتيك بلباو تطلب الوقوف دقيقة حدادا على سليمان العبيد في الدوري الإسباني

سليمان العبيد لاعب
سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين

الدوري الإسباني، أصدرت رابطة مشجعي نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، بيانًا رسميًا طلبوا خلاله الوقوف دقيقة قبل مباراة الفريق اليوم أمام رايو فاليكانو، حدادًا على مقتل سليمان العبيد نجم منتخب فلسطين السابق، الذي استشهد خلال انتظاره المساعدات في غزة.

بيان جماهير أتلتيك بيلباو 

وجاء نص بيان جماهير أتلتيك بيلباو كالتالي: “من خلال هذه الرسالة، تطلب المجموعات الموقعة أدناه، الوقوف دقيقة صمت يوم الاثنين المقبل، الموافق 25 أغسطس، مع بداية مباراة أتلتيك بلباو ورايو فاليكانو، حدادًا على مقتل اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد في غزة”.

وأضافت جماهيرل أتلتيك بيلباو: “أسباب هذا الطلب واضحة وجلية لدرجة أنها لا تحتاج إلى شرح، لا يمكن لنادي أتلتيك بلباو أن يظل صامتًا أمام إبادة جماعية كتلك التي تحدث في غزة، لقد تم الوقوف دقيقة صمت في ملعب سان ماميس لمواقف أقل خطورة بكثير، علاوة على ذلك، طلبوا من النادي نفسه أن يطلب ذلك من رابطة الليجا: هدفنا أن يكون النادي هو من يدعو إلى دقيقة الصمت هذه”.

واختتموا البيان: “نحذر من أنه بخلاف ذلك، سيلتزم المشجعون بهذه الدقيقة أثناء المباراة: وإلا، سنواصل الدعوة إلى دقيقة صمت، تنتهي بتصفيق حار من الأمل والسلام، لأننا نؤمن بأن الموقف الواضح ضروري في مواجهة هذا الوضع الخطير للغاية الذي لا يزال سلبيًا تمامًا - مع بعض الاستثناءات - في عالم كرة القدم”.

أتلتيك بيلباو يفوز على إشبيلية 2/3 في الدوري الإسباني

فيما حقق فريق أتلتيك بيلباو الفوز على ضيفه إشبيلية بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب سان ماميس، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل أهداف أتلتيك بيلباو، نيكو ويليامز ومروان سنادي وروبرت نافارو، بينما أحرز دودي ولوسيان هدفي إشبيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني أتلتيك بيلباو رايو فاليكانو سليمان العبيد منتخب فلسطين

مواد متعلقة

ريال مدريد يهزم أوفييدو بثلاثية في الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو يفوز على إشبيلية 2/3 في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

النواب الأمريكي يحقق في مزاعم ترامب بشأن التلاعب ببيانات الجرائم في واشنطن

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads