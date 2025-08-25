القبض على شخص بالإسكندرية لاعتدائه على سائق ميكروباص بسلاح أبيض

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على شخص، بتهمة الاعتداء على سائق ميكروباص بسلاح أبيض «مطواة» بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، نتيجة خلاف على قيمة الأجرة.

تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين شخص وسائق ميكروباص، أقدم خلالها المتهم على إخراج سلاح أبيض وطعن السائق، ما أسفر عن إصابته بجروح تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى موقع الحادث وتمكنت من القبض على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.