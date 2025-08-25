شهد محور جوزيف تيتو بالقاهرة، اليوم، تصادمًا بين 3 سيارات ضمت سيارتين ملاكي وأخرى ميكروباص، ما أسفر عن أحجام مرورية متحركة.

تصادم 3 سيارات بمحور جوزيف تيتو بالقاهرة

انتقلت على الفور سيارات المرور والأمن إلى مكان الحادث، وتم التعامل مع الموقف لضبط الحركة وإزالة آثار الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولا تزال الأجهزة المختصة تباشر أعمالها لضمان استعادة حركة السير بشكل طبيعي وتحديد أسباب الواقعة.

