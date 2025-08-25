الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة الجيزة بسبب أولوية المرور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو، ادعى ناشره استيقافه من قبل قائد سيارة "ملاكى" والاعتداء عليه بالسب والشتم وإشهار سلاح نارى بسبب خلاف على أولوية المرور بمحافظة الجيزة، مدعيا كذبًا أن المتهم ضابط شرطة.

وأوضحت التحريات أنه لم يرد أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وتم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو مندوب مبيعات له معلومات جنائية ومقيم بالجيزة، وبحوزته طبنجة صوت و"كلبش إكسسوار".

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لأسباب خلاف على أولوية المرور دون أي انتماء للشرطة.

كما تم ضبط ناشر المقطع لادعائه الكاذب بأن المتهم ضابط، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف، بالتنسيق مع النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

