زوج يطعن زوجته عدة طعنات في الصدر والرقبة بمدينة 6 أكتوبر

شهد الحي الخامس بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الاثنين، مشاجرة بين زوج وزوجته، انتهت بطعن الزوج للزوجة عدة طعنات بسلاح أبيض، في منطقتي الصدر والرقبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغًا بالحادث، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل الزوجة على الفور إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأظهرت التحريات الأولية أن الواقعة نشبت بسبب مشاجرة بين الزوجين، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها للتحقيق في ملابسات الحادث بعد تحرير محضر رسمي، وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة.

