الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

احتجاز 4 متهمين بسبب الاعتداء على مسن وفتح أبواب السيارات بالأميرية

القبض على 4 متهمين
القبض على 4 متهمين بالتعدي على مسن وفتح أبواب السيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 4 شباب، بتهمة الاعتداء على رجل مسن وفتح أبواب السيارات بطريقة عشوائية بشوارع منطقة الأميرية بالقاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت مقطع فيديو يظهر قيام المتهمين بخلع بنطال رجل مسن، ثم التوجه لإيقاف أتوبيس دون استقلاله، وبعدها فتحوا أبواب سيارة أجرة "تاكسي" الأمامية والخلفية بطريقة عشوائية قبل أن يفروا هاربين.

زوج يطعن زوجته عدة طعنات في الصدر والرقبة بمدينة 6 أكتوبر

تصادم 3 سيارات بمحور جوزيف تيتو بالقاهرة

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتحويلهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية القاهرة الأميرية اعتداء على مسن فتح أبواب السيارات ضبط متهمين السوشيال ميديا كاميرات المراقبة الامن العام النيابة العامة مكافحة الجريمة

مواد متعلقة

زوج يطعن زوجته عدة طعنات في الصدر والرقبة بمدينة 6 أكتوبر

تصادم 3 سيارات بمحور جوزيف تيتو بالقاهرة

الإعدام لـ متهمين والمؤبد لـ18 آخرين في قضية مقتل 4 أشخاص بأسيوط

إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار أنبوبة غاز بالبحيرة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على مستقلى دراجة نارية يصفعون المارة فى القاهرة

الأمن يكشف ملابسات تمزيق جسد مسجل خطر على يد آخر بالإسكندرية

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في كفر الشيخ

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسويس

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

تراجع مفاجئ لأسعار النفط قبل ساعات من إعلان بيانات عن المخزونات الأمريكية

انفجارات متتالية تهز ميناء هامبورج الألماني والحرائق تلتهم المستودعات (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads