احتجاز 4 متهمين بسبب الاعتداء على مسن وفتح أبواب السيارات بالأميرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 4 شباب، بتهمة الاعتداء على رجل مسن وفتح أبواب السيارات بطريقة عشوائية بشوارع منطقة الأميرية بالقاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت مقطع فيديو يظهر قيام المتهمين بخلع بنطال رجل مسن، ثم التوجه لإيقاف أتوبيس دون استقلاله، وبعدها فتحوا أبواب سيارة أجرة "تاكسي" الأمامية والخلفية بطريقة عشوائية قبل أن يفروا هاربين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتحويلهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

