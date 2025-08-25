القبض على شخصين لإدارتهما 705 مواقع إلكترونية لبث المحتوى المقرصن

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على شخصين لقيامهما بإنشاء وإدارة 705 مواقع إلكترونية، وسيرفرات "بدون ترخيص"، لبث محتوى مقرصن مملوك لمختلف شركات الإنتاج الفني، وهيئات البث الإذاعى، بالمخالفة لقوانين حقوق الملكية الفكرية.

القبض على شخصين لإدارتهما 705 موقع إلكترونى لبث المحتوى المقرصن

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهمين، المقيمين بمحافظة الجيزة، بإنشاء وإدارة تلك المواقع والسيرفرات، واستغلالها في بث المحتوى المقرصن.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 3 أجهزة "لاب توب"، و2 هاتف محمول، وفحصهم كشف عن احتوائهم على آثار ودلائل تثبت نشاطهما الإجرامى، بالإضافة لمحافظ إلكترونية بها مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

