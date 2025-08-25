الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سيد علي: ما قامت به "فيتو" ورئيس تحريرها عصام كامل عمل مهني شريف 100% (فيديو)

عصام كامل، فيتو
عصام كامل، فيتو

أكد  الكاتب الصحفي سيد علي أن ما قامت به جريدة "فيتو"، وفريق العمل ورئيس تحريرها عصام كامل هو عمل مهني شريف 100%  اجتمعت له كل العناصر المهنية، ولم يكن يقصد شيئا إلا كشف الحقيقة وتنوير الرأي العام، وتنوير الوزير فيما أن هناك عملا يجب إصلاحه.


وقال الكاتب الصحفي سيد علي خلال برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم":" إن جريدة فيتو عملت عملا رائعا، وأنا سعيد جدا، لأن الصحافة والفيس بوك أعطوا لـ عصام كامل وفيتو حقهما المهدر من زمان، فـ عصام كامل واحد من أهم رؤساء التحرير مهنيا وأخلاقيا، وفريق العمل اللى معاه".


وأضاف: " إحنا أحيانا لا نشكر فى أنفسنا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن تقع تلك الواقعة لكي يعرف عصام كامل وفريق عمل فيتو إن إحنا بنحبهم وربنا بيحبهم".

دعم نقابة الصحفيين موقف فيتو
 

ووصف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ما نشرته “فيتو” في ملفها “جمهورية المستشارين” بأنه نموذج حي لما نريده من الصحافة المصرية، معتبرًا أن التحقيق يمثل رقابة مهنية هدفها الأساسي الصالح العام.

وأكد البلشي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن النقابة تدعم أي ممارسة صحفية تكشف الحقائق وتحافظ على حق المجتمع في المعرفة.

رد فعل كامل الوزير على تحقيق فيتو
 

وتابع: إن طريقة تعامل وزير النقل المهندس كامل الوزير مع التحقيق الصحفي الذي نشرته فيتو حول ملف “جمهورية المستشارين” وتواصله مع إدارة “فيتو” لوقف الشكوى المقدمة ضد الجريدة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعكس تموذجًا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين مؤسسات الدولة والصحافة.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكاتب الصحفي سيد علي فيتو حضرة المواطن عصام كامل

مواد متعلقة

نقيب الصحفيين: تعامل كامل الوزير مع تحقيق “فيتو” نموذج إيجابي لاحترام الصحافة

رئيس التحرير يكتب عن مكالمة هاتفية أنهت أزمة: الفريق كامل الوزير انحاز في شجاعة لحرية الصحافة.. قراره بسحب بلاغاته ضد "فيتو" لم يكن غريبًا عليه.. وتحية من القلب للجماعة الصحفية التي دافعت عنا

نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بوقف الإجراءات القانونية وشكوى الأعلى للإعلام ضد فيتو

قضية فجرتها فيتو، قناة "هي" تسلط الضوء على مافيا الماجستير والدكتوراة

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

النواب الأمريكي يحقق في مزاعم ترامب بشأن التلاعب ببيانات الجرائم في واشنطن

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads