سيد علي: ما قامت به "فيتو" ورئيس تحريرها عصام كامل عمل مهني شريف 100% (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي سيد علي أن ما قامت به جريدة "فيتو"، وفريق العمل ورئيس تحريرها عصام كامل هو عمل مهني شريف 100% اجتمعت له كل العناصر المهنية، ولم يكن يقصد شيئا إلا كشف الحقيقة وتنوير الرأي العام، وتنوير الوزير فيما أن هناك عملا يجب إصلاحه.



وقال الكاتب الصحفي سيد علي خلال برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم":" إن جريدة فيتو عملت عملا رائعا، وأنا سعيد جدا، لأن الصحافة والفيس بوك أعطوا لـ عصام كامل وفيتو حقهما المهدر من زمان، فـ عصام كامل واحد من أهم رؤساء التحرير مهنيا وأخلاقيا، وفريق العمل اللى معاه".



وأضاف: " إحنا أحيانا لا نشكر فى أنفسنا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن تقع تلك الواقعة لكي يعرف عصام كامل وفريق عمل فيتو إن إحنا بنحبهم وربنا بيحبهم".

دعم نقابة الصحفيين موقف فيتو



ووصف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ما نشرته “فيتو” في ملفها “جمهورية المستشارين” بأنه نموذج حي لما نريده من الصحافة المصرية، معتبرًا أن التحقيق يمثل رقابة مهنية هدفها الأساسي الصالح العام.

وأكد البلشي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن النقابة تدعم أي ممارسة صحفية تكشف الحقائق وتحافظ على حق المجتمع في المعرفة.

رد فعل كامل الوزير على تحقيق فيتو



وتابع: إن طريقة تعامل وزير النقل المهندس كامل الوزير مع التحقيق الصحفي الذي نشرته فيتو حول ملف “جمهورية المستشارين” وتواصله مع إدارة “فيتو” لوقف الشكوى المقدمة ضد الجريدة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعكس تموذجًا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين مؤسسات الدولة والصحافة.





