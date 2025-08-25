نقيب الصحفيين: تعامل كامل الوزير مع تحقيق “فيتو” نموذج إيجابي لاحترام الصحافة

وصف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ما نشرته “فيتو” في ملفها “جمهورية المستشارين” بأنه نموذج حي لما نريده من الصحافة المصرية، معتبرًا أن التحقيق يمثل رقابة مهنية هدفها الأساسي الصالح العام.

دعم نقابة الصحفيين موقف فيتو

وأكد البلشي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن النقابة تدعم أي ممارسة صحفية تكشف الحقائق وتحافظ على حق المجتمع في المعرفة.

رد فعل كامل الوزير على تحقيق فيتو

وتابع: إن طريقة تعامل وزير النقل المهندس كامل الوزير مع التحقيق الصحفي الذي نشرته فيتو حول ملف “جمهورية المستشارين” وتواصله مع إدارة “فيتو” لوقف الشكوى المقدمة ضد الجريدة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعكس تموذجًا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين مؤسسات الدولة والصحافة.

وقال البلشي، خطوة كامل الوزير تعكس إدراكًا لأهمية الصحافة ودورها في الرقابة المجتمعية، مشددًا على أن الاختلاف مع ما ينشر يجب أن يكون عبر الحوار الموضوعي في إطاره السليم لا من خلال التضييق على حرية الصحفيين.

