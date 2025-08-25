الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بوقف الإجراءات القانونية وشكوى الأعلى للإعلام ضد فيتو

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن النقابة تلقت بكل تقدير واحترام مبادرة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عدم  المضي في إجراءات التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، وسحب شكواه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد صحيفة "فيتو" بعد نشرها ملفًا صحفيًا بعنوان: "جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".

وأشاد خالد البلشي نقيب الصحفيين بهذه المبادرة المحمودة والمشكورة، واعتبرها خطوة إيجابية بناءة نحو تعزيز دور وحرية الصحافة وحق التعبير، وهي بمثابة رسالة واضحة تؤكد على أهمية الحوار المهني البناء بين الصحافة والحكومة، واعتماد حق الرد بدلا من اللجوء إلى ملاحقة الصحافة والصحفيين قضائيًا أو الشكوى للجهات المختلفة.


وأكد النقيب أن مبادرة الفريق كامل الوزير تؤسس لنهج جديد من التفاهم المتبادل، وتؤكد على أن العلاقة بين الحكومة ومؤسساتها المختلفة من جهة وبين الصحافة والمؤسسات الصحفية والصحفيين من جهة أخري يجب أن تقوم على أساس من الثقة والاحترام المتبادل وليس المواجهة؛ تعزيزا لحرية الرأي والتعبير، وبما يخدم المصلحة العامة ويصب في مصلحة الوطن والمواطن.


وتأمل النقابة أن يفتح هذا الموقف من الفريق كامل الوزير آفاقًا جديدة من التعاون المثمر بين الصحافة والحكومة ومؤسساتها، وأن يصبح نموذجًا يحتذى في التعامل مع النقد البناء، قائما على الفهم العميق لأهمية دور الصحافة في المجتمع، وحق الصحفيين في نشر المعلومات المتاحة، في إطار من المهنية والموضوعية، في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقيب الصحفيين خالد البلشي عصام كامل فيتو كامل الوزير

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads