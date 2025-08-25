نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بوقف الإجراءات القانونية وشكوى الأعلى للإعلام ضد فيتو

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن النقابة تلقت بكل تقدير واحترام مبادرة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عدم المضي في إجراءات التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، وسحب شكواه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد صحيفة "فيتو" بعد نشرها ملفًا صحفيًا بعنوان: "جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".

وأشاد خالد البلشي نقيب الصحفيين بهذه المبادرة المحمودة والمشكورة، واعتبرها خطوة إيجابية بناءة نحو تعزيز دور وحرية الصحافة وحق التعبير، وهي بمثابة رسالة واضحة تؤكد على أهمية الحوار المهني البناء بين الصحافة والحكومة، واعتماد حق الرد بدلا من اللجوء إلى ملاحقة الصحافة والصحفيين قضائيًا أو الشكوى للجهات المختلفة.



وأكد النقيب أن مبادرة الفريق كامل الوزير تؤسس لنهج جديد من التفاهم المتبادل، وتؤكد على أن العلاقة بين الحكومة ومؤسساتها المختلفة من جهة وبين الصحافة والمؤسسات الصحفية والصحفيين من جهة أخري يجب أن تقوم على أساس من الثقة والاحترام المتبادل وليس المواجهة؛ تعزيزا لحرية الرأي والتعبير، وبما يخدم المصلحة العامة ويصب في مصلحة الوطن والمواطن.



وتأمل النقابة أن يفتح هذا الموقف من الفريق كامل الوزير آفاقًا جديدة من التعاون المثمر بين الصحافة والحكومة ومؤسساتها، وأن يصبح نموذجًا يحتذى في التعامل مع النقد البناء، قائما على الفهم العميق لأهمية دور الصحافة في المجتمع، وحق الصحفيين في نشر المعلومات المتاحة، في إطار من المهنية والموضوعية، في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات.

