محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته أثناء لقاء المواطنين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات الخاصة بتنفيذ التوجيهات التي أصدرها خلال لقاء المواطنين الأخير، والذي شهد مناقشة وبحث العديد من الطلبات والاحتياجات والشكاوى المقدمة من المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

طلب بإنشاء خط صرف صحي

واستعرضت مها حميدة، مديرة إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة بني سويف، تقريرًا تضمن متابعة الطلب المقدم من أحد مواطني مركز الفشن بشأن إنشاء خط صرف صحي لمنزله الكائن خارج الحيز العمراني، دون تحميله تكاليف مد الشبكة.

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، بأنه جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة التخطيط العمراني، وإجراء المعاينة اللازمة، وإعداد مذكرة وافية تتضمن موقف كل جهة على حدة، تمهيدًا لعرضها على المحافظ لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للدراسة والمعاينة وبما يتفق مع القانون.

شكوى من القمامة بالصالح ايوب

وفيما يخص شكوى مواطن مقيم بحي مقبل بمدينة بني سويف، بشأن عدم رصف بعض الشوارع الجانبية ووجود قمامة ومخلفات بمنطقة الصالح أيوب خلف مستشفى سانت تريز، أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف أنه تم إدراج الشارع محل الشكوى ضمن خطة الرصف القادمة.

كما أشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إلى أنه استجابة لشكوى أحد الأهالي، تم رفع القمامة والمخلفات من قطعة أرض فضاء خلف مبنى الرقابة الإدارية بمدينة بني سويف، على أن يتم دعم المنطقة بصناديق قمامة جديدة ضمن خطة الوحدة، بما يساهم في الحفاظ على نظافة المنطقة وتحسين المظهر الحضاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.