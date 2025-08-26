الأربعاء 27 أغسطس 2025
أسعار التيشرتات والبنطلونات المدرسية في العتبة 2025 - 2026 (فيديو وصور)

لبس المدارس 2025
لبس المدارس 2025

مع اقتراب موسم العودة للمدارس، يبدأ أولياء الأمور في البحث عن الزي المدرسي المناسب لأبنائهم من حيث الجودة والسعر، وسط ارتفاع الأسعار في كثير من المناطق التجارية. وفي هذا السياق، تبرز منطقة العتبة كوجهة أساسية للعديد من الأسر المصرية لما توفره من خيارات متعددة من ملابس المدارس بأسعار تنافسية وجودة متفاوتة تُناسب جميع الفئات.

وخلال جولة ميدانية قامت بها فيتو داخل أحد أشهر مولات بيع ملابس المدارس في شارع الجيش بمنطقة العتبة، التقت بعدد من التجار للتعرف على آخر الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد وأسعار ملابس المدارس، وعلى رأسهم التاجر خالد علي، الذي يملك متجرًا متخصصًا في بيع الزي المدرسي بكافة أنواعه.

تجهيزات مبكرة لتلبية الطلب المتزايد

يقول خالد علي في حديثه لـ"فيتو" إنه يبدأ التحضير لموسم المدارس منذ بداية شهر أغسطس، حرصًا على توفير جميع الألوان والمقاسات التي تطلبها المدارس في مختلف المحافظات.

 

 ويوضح أن التيشرتات المدرسية تُجهّز بدرجات ألوان متعددة لتناسب أنظمة المدارس المختلفة، كما يتم توفير المقاسات بدءًا من الصغيرة وحتى الكبيرة لتناسب كافة الأعمار والمراحل الدراسية.

أسعار التيشرتات والبنطلونات المدرسية

وحول أسعار الزي المدرسي لهذا الموسم، أوضح خالد أن التيشيرتات المدرسية تبدأ من 110 جنيهات للمقاسات الصغيرة وتصل إلى 150 جنيهًا للمقاسات الأكبر.

 أما البنطلونات، فيتم توفيرها بخامات متنوعة تختلف في السعر بحسب نوع القماش وجودته.

وقال إن أبرز الخامات المتوفرة حاليًا تشمل:

خامة البيكا: بسعر 120 جنيهًا

خامة المالتون: بسعر 110 جنيهات

خامة الجابردين: بسعر 150 جنيهًا

وأكد أن اختلاف الأسعار لا يرتبط فقط بالمقاسات، بل يلعب نوع القماش دورًا أساسيًا في تحديد السعر، حيث يزداد الإقبال على خامات مثل الجابردين لما تتمتع به من متانة وتحمل للاستخدام اليومي.

إقبال متزايد من المحافظات

وأشار التاجر إلى أن زبائنه لا يقتصرون على سكان القاهرة فقط، بل يأتيه العديد من أولياء الأمور من المحافظات المختلفة بحثًا عن الزي المدرسي بسعر مناسب وجودة مقبولة، خاصة أن هناك تفاوتًا كبيرًا في الأسعار بين المناطق الراقية والأسواق الشعبية مثل العتبة.

واختتم خالد حديثه قائلًا إن هذا التوقيت من العام يشهد ذروة المبيعات، مؤكدًا أنه يحرص على تقديم خيارات متنوعة لتلبية احتياجات جميع الزبائن، مع الحفاظ على مستوى من الجودة يرضي العملاء.

