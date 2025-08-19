سبلايز 2025، أسعار شنطة الألوان في الفجالة (فيديو وصور)

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026، تتجه أنظار أولياء الأمور نحو شراء السبلايز المدرسية التي لا غنى عنها لكل طالب، مثل الكشاكيل والألوان والأدوات المكتبية.

لكن هذا العام برزت شنطة تنمية موهبة الرسم كواحدة من أهم عناصر السبلايز، حيث يجمع الآباء بين تلبية الاحتياجات المدرسية ودعم مواهب أبنائهم الفنية في آن واحد.

محتويات شنطة الرسم: أدوات السبلايز الأساسية

تضم الشنطة مجموعة متكاملة من أدوات الرسم التي يحتاجها الأطفال، وتشمل:

ألوان خشبية عالية الجودة.

فلوماستر بأحجام متعددة.

ألوان شمع وألوان مائية مع فرشتين.

قلم رصاص، مسطرة، براية واستيكة.

هذا التنوع يجعلها ليست مجرد أداة فنية، بل جزءًا رئيسيًا من مستلزمات المدرسة (School Supplies) التي تساهم في صقل شخصية الطالب وتطوير مهاراته.

شنطة 208 ألوان.. الأكثر طلبًا ضمن سبلايز الفجالة

في جولة داخل سوق الفجالة الشهير لبيع السبلايز، أكد التجار أن شنطة 208 ألوان هي الأكثر مبيعًا حاليًا، حيث يبلغ سعرها 375 جنيهًا فقط، وهو سعر مناسب مقارنة بكمية الأدوات المتوفرة داخلها.

الشنطة الخشبية 220 لونا.. سبلايز فاخرة للأطفال الموهوبين

إلى جانب الشنطة العادية، يفضل بعض الأهالي اقتناء الشنطة الخشبية 220 لونا التي تباع بسعر 450 جنيهًا، وتتميز بجودة أعلى وتصميم أنيق يناسب الاستخدام طويل الأمد، لتصبح خيارًا مثاليًا ضمن السبلايز الفاخرة في موسم المدارس.

أسعار شنط الرسم في الفجالة 2025

وبحسب جولة فيتو في الفجالة، أكد مصطفى، وهو شاب صغير يعمل مع والده أحد أقدم تجار السوق، أن هذه الشنطة هي الأكثر طلبًا بين جميع الأنواع، حيث يبلغ سعرها 375 جنيهًا فقط، وهو سعر يعتبر مناسبًا مقارنة بما تحتويه من أدوات متنوعة وكمية ضخمة من الألوان.

لم تتوقف الخيارات عند "شنطة 208 ألوان"، فهناك أيضًا "الشنطة الخشبية" التي تضم 220 لونًا، وتأتي بتصميم أنيق أكثر فخامة وقابلية للاستخدام طويل الأمد.

هذه النسخة تباع بسعر 450 جنيهًا، وتتميز بوجود بليتة ألوان ضخمة تسمح للطفل بالتعرف على درجات لونية واسعة ومتعددة، ما يمنحه فرصة لاختبار ألوان جديدة وتجارب فنية مختلفة.

