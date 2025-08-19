وفر نص المصاريف، تعرف على أسعار الأدوات المدرسية في الفجالة (فيديو وصور)

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، تبدأ رحلة أولياء الأمور في تجهيز أبنائهم بكل ما يلزم من أدوات مدرسية تناسب المرحلة التعليمية المقبلة، ورغم أن احتياجات الطالب تختلف من مرحلة لأخرى إلا أن أهمية الأدوات المدرسية تظل ثابتة في كل المراحل، باعتبارها الركيزة الأساسية للانطلاق نحو عام دراسي ناجح.

الفجالة.. عاصمة التوفير في الأدوات المدرسية

عندما يُذكر اسم "الفجالة" يتبادر إلى الأذهان فورًا كل ما يخص الأدوات الورقية والمدرسية فهذه المنطقة العريقة في وسط القاهرة تعد الوجهة الأولى لتجار الجملة والقطاعي، ما يجعلها مركزًا مثاليًا لتوفير كافة المستلزمات بأسعار أقل من النصف، وتنوع كبير يرضي مختلف الأذواق والاحتياجات.

ونرصد في هذا التقرير نصائح التجار لتوفير الكثير من الأموال في الأدوات المدرسية فبدل إن تدفع 5 جنيهات في استيكة أو براية يمكنك دفع 70 قرشًا فقط.

في جولة ميدانية لـ"فيتو" داخل أسواق الفجالة، التقينا بـ"مصطفى"، شاب يدير مكتبة والده، والذي حدثنا عن تفاصيل احتياجات الطلاب حسب كل مرحلة تعليمية، بالإضافة إلى أحدث الأسعار في السوق.

الأدوات المدرسية 2025 الخاصة بكل مرحلة

يوضح مصطفى أن طلاب رياض الأطفال والمراحل الأولى من الابتدائي يحتاجون فقط أدوات بسيطة تشمل مقلمة صغيرة، قلم رصاص، براية، استيكة، وألوان (سواء كانت خشبية أو فلوماستر)، أما مع التقدم في الصفوف يبدأ الطالب في استخدام القلم الجاف والمسطرة.

وتابع قائلًا: "مع بداية المرحلة الإعدادية، يبدأ الطالب في استخدام أدوات هندسية مثل البرجل والمنقلة والمسطرة الكبيرة، بالإضافة لآلة حاسبة بسيطة للعمليات الرياضية الأساسية".

وأضاف: أما طلاب المرحلة الثانوية، فيستخدمون نفس الأدوات تقريبًا، ولكن مع تفضيل خامات وجودة أعلى، فالبعض يفضل استبدال القلم الرصاص بقلم سنون، والجاف بقلم حبر، خاصة البنات اللاتي يملن لاستخدام ألوان متعددة، وأقلام تمييز (ماركر) لتظليل المعلومات المهمة في الكتب والمذكرات.

أسعار الأدوات المدرسية 2025.. وكيف توفر في المصاريف

وكشف مصطفى عن تفاصيل الأسعار، مؤكدًا أنها تختلف حسب النوع والجودة، وأن هناك أدوات مدرسية مناسبة لكل فئة سعرية.

ونرصد هنا نظرة عامة على الأسعار:

القلم الرصاص: يبدأ من 15 جنيها للدستة ويصل إلى 80 جنيها، بينما سعر قلم رصاص واحد في القطاعي 5 جنيهات وسعره في الجملة 125 قرشا.

البرايات: سعر 100 براية يبدأ من 70 جنيها ويصل إلى 345 جنيها حسب النوع، أما القطاعي فسعر البراية الواحدة من 5 إلى 20 جنيها.

الاستيكة: دستة الاستيكة تبدأ بـ45 جنيها وتصل إلى 250 جنيها، أما سعر استيكه واحدة في القطاعي فيتراوح من 5 إلى 15 جنيها.

القلم الجاف: الدستة من 30 إلى 50 جنيها، والقلم الفرنسي الشهير 150 جنيها للعلبة (50 قلما)، وسعر القلم الواحد من 5 إلى 10 جنيهات.

الأقلام الملونة الجافة: 4 أقلام بـ25 جنيه، و6 أقلام بـ35 جنيها.

القلم الحبر: يبدأ من 15 جنيها ويصل إلى 35 جنيها، وقلم سن الريشة يصل إلى 80 جنيها.

الأدوات الهندسية: من 30 جنيها وحتى 110 جنيهات حسب الجودة.

الآلة الحاسبة: يبدأ سعر الآلة الكاسيو التقليد بـ150 جنيها، أما ماركة "كاسيو" فتتراوح بين 1000 و1500 جنيه حسب الإمكانيات.

كيف توفر في أسعار الأدوات المدرسية

واختتم مصطفى حديثه بنصيحة لأولياء الأمور قائلًا: "كل ما اشتريت بدري، تقدر تختار براحتك وبأفضل سعر، والاعتماد على الجملة أو التجار الكبار بيوفر فرق كبير عن الشراء قطاعي".

