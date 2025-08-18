أدوات المدارس 2025، أسعار الكراسات والكشاكيل في سوق الفجالة (فيديو وصور)

مع بدء العد التنازلي لبداية العام الدراسي الجديد 2025- 2026، تتزايد حركة الشراء في الأسواق المصرية، خاصة في منطقة الفجالة التي تُعد الوجهة الأولى لتوفير الورقيات المدرسية من كراسات وكشاكيل ونوت. فهذه الأدوات الأساسية لا غنى عنها لأي طالب، وتتنوع احتياجاتها حسب المرحلة التعليمية، من الروضة وحتى الجامعة.

لكل مرحلة كراساتها الخاصة

في جولة ميدانية لـ"فيتو" داخل سوق الفجالة، التقينا بعدد من التجار الذين تحدثوا عن الإقبال المتزايد على الكراسات والكشاكيل، مؤكدين أن الورقيات لا تزال على رأس قائمة أولويات الأسر المصرية.

يقول "مصطفى"، أحد العاملين في مكتبة عائلته بالفجالة: "الورقيات بتبدأ من أول يوم تجهيز، من رياض الأطفال لحد الجامعة. كل مرحلة ليها طبيعتها واحتياجاتها المختلفة".

وأوضح أن طلاب الروضة والمراحل الأولى من التعليم الابتدائي يحتاجون عادة إلى كراسات مُسطرة، مربعات، أو 9 أسطر، وتكون بواقع 60 ورقة للكراسة، وهي المصممة خصيصًا لتناسب طرق الكتابة والتعلم في هذه المراحل المبكرة.

أسعار الكراسات.. بين التوفير والجودة

أما عن الأسعار، فيؤكد مصطفى أن كراسات الـ 60 ورقة للمراحل الأولى تبدأ من 65 إلى 70 جنيهًا للدستة (12 كراسة)، وتتوفر منها أشكال متعددة لتناسب ذوق الأطفال وتشجعهم على الدراسة.

أما في المراحل الإعدادية والثانوية، فيتجه الطلاب إلى استخدام الكشاكيل الكبيرة، المعروفة باسم "A4"، والتي تتوفر بنوعين رئيسيين: الدبوس والسلك، حيث يفضل كثير من الطلاب الكشكول السلك لسهولة تقليب الصفحات.

وأكمل مصطفي: "كشكول A4 بـ60 ورقة سعره بيوصل لـ 45 جنيها، وفيه منه عادي وسلك، وكل طالب بيختار حسب راحته وطريقة مذاكرته".

نوت وكشاكيل مخصصة لطلاب الثانوية والجامعة

يتغير نمط استخدام الورقيات بشكل ملحوظ في المراحل الثانوية والجامعية، حيث يفضل الطلاب استخدام نوت صغيرة الحجم لتسجيل المحاضرات أو النقاط الهامة أثناء الدروس، خصوصًا في ظل اعتماد الكثيرين على المذكرات الخارجية والملخصات.

تتراوح أسعار هذه النوت الصغيرة من 25 إلى 35 جنيهًا، حسب الحجم وعدد الورق ونوع التجليد.

اسكتشات الرسم.. جودة الورق تحدد السعر

بالنسبة للطلاب المهتمين بمجال الرسم، خصوصًا في المدارس الفنية أو المهتمين بالأنشطة الفنية، فإن اسكتشات الرسم تعتبر من أهم الأدوات المطلوبة.

تحدث مصطفى عن توافر نوعين من الاسكتشات بأسعار متفاوتة حسب جودة الورق:

اسكتش 200 جرام – 12 ورقة: سعره 45 جنيه.

اسكتش 80 جرام – 40 ورقة: أيضًا بـ45 جنيه.

وأكد أن اختيار الاسكتش يعتمد على نوع الألوان المستخدمة، فذوو الأوراق الثقيلة تناسب الألوان المائية والخامات الثقيلة، بينما الأخف وزنًا تناسب الرسومات السريعة والألوان الجافة.

الورقيات.. سوق دائم الطلب في كل موسم

تبقى الكراسات والكشاكيل أحد أكثر المنتجات مبيعًا خلال موسم المدارس، حيث لا تخلو أي حقيبة طالب منها، وتظل عنصرًا رئيسيًا في تنظيم الدراسة وتسجيل المعلومات.

وينصح التجار أولياء الأمور بالشراء المبكر لتفادي الزحام وارتفاع الأسعار المتوقع مع اقتراب موعد الدراسة، مؤكدين أن الأسواق الآن مليئة بالعروض والتخفيضات خاصة عند الشراء بالجملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.