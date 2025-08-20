مستلزمات المدارس 2025، تعرف على أسعار وأشكال المقالم المدرسية بالفجالة (فيديو وصور)

مع انتهاء عطلة الصيف وبدء الاستعدادات المكثفة للعام الدراسي الجديد 2025، يبدأ أولياء الأمور والطلاب في تجهيز الأدوات المدرسية الأساسية التي لا غنى عنها خلال العام الدراسي، ومن أبرز هذه الأدوات “المقلمة”، فالمقلمة لا تقتصر فقط على كونها وسيلة لحفظ الأقلام والأدوات المكتبية، بل أصبحت جزءًا من الموضة المدرسية وصيحة يعبر بها الطالب عن شخصيته وذوقه.

المقلمة في الأدوات المدرسية

المقلمة تعد أداة تنظيمية مهمة لكل طالب، فهي تحافظ على الأقلام، المساطر, الأقلام الملونة, والممحاة من الضياع, كما تساهم في الحفاظ على ترتيب الحقيبة المدرسية وتوفير الوقت عند الحاجة لأي أداة خلال الحصص الدراسية, ومع تنوع المراحل الدراسية، تختلف أيضًا احتياجات الطلاب، وبالتالي تتنوع أشكال المقالم لتناسب كل فئة عمرية.

أسعار المقالم المدرسية 2025 في الفجالة

في جولة ميدانية لفريق "فيتو" داخل منطقة الفجالة – المعروفة بأنها قبلة المصريين في شراء الأدوات المدرسية بأسعار مناسبة – التقينا بـ "مصطفى"، أحد العاملين في مكتبة مشهورة بالمنطقة، ليكشف لنا عن تفاصيل أسعار المقالم المدرسية هذا العام:

مقلمة بسوستتين: السعر 30 جنيهًا، وهي مقلمة عملية توفر مساحتين لتنظيم الأدوات بشكل جيد.

مقلمة سيليكون مقسمة: السعر 50 جنيهًا، مصنوعة من خامات مرنة وسهلة التنظيف، وتأتي بتقسيم داخلي يساعد على فصل الأدوات.

مقلمة لوكس مبطنة تشبه الشنطة: السعر 140 جنيهًا، وهي الفئة الأعلى في الجودة، مصنوعة من خامات مبطنة لحماية الأدوات وتأتي بتصميم عصري.

موضة مقالم 2025: استيتش ولبوبو يتصدران المشهد

لم تقتصر التجديدات هذا العام على الأسعار فقط، بل ظهرت أشكال جديدة في سوق المقالم، حيث أوضح "مصطفى" أن أبطال العام في تصميمات المقالم والحقائب المدرسية هما "استيتش" و"لبوبو", فقد تصدرت هذه الشخصيات الكرتونية موضة المقالم لعام 2025، لما تتميز به من ألوان جذابة وتصاميم محببة للأطفال.

وتأتي هذه المقالم بتفاصيل دقيقة، مثل العيون البارزة أو الأذنين المجسمة، لتجعل من المقلمة قطعة مبهجة تشجع الطفل على استخدامها بشكل يومي.

نصائح لاختيار المقلمة المناسبة للعام الدراسي

اختيار الحجم المناسب: تأكد من أن المقلمة تتسع لجميع أدوات الطالب دون أن تكون كبيرة الحجم بشكل مزعج.

الخامة الجيدة: اختر مقلمة مصنوعة من خامة متينة وسهلة التنظيف مثل السيليكون أو القماش المبطن.

عدد السوست: يفضل أن تكون المقلمة تحتوي على سوستة واحدة أو اثنتين فقط وان تكون مقسمة بشكل جيد لتسهيل تنظيم الادوات.

تصميم مبهج: التصميمات التي تحتوي على شخصيات محببة تشجع الطالب على الحفاظ على أدواته.

