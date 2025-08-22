في 14 دقيقة، شاهد هاتريك هاري كين أمام لايبزيج بافتتاحية الدوري الألماني

هاري كين، شهدت مباراة بايرن ميونخ أمام لايبزيج في افتتاحية الدوري الألماني تألقا كبيرا للدولي الإنجليزي هاري كين، الذي استطاع أن يقود العملاق البافاري لاكتساح لايبزيج بنصف دستة أهداف.

واحتاج هاري كين لـ14 دقيقة فقط ليسجل ثلاثة أهداف لفريقه في مرمى لايبزيج، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 64 ثم الثاني في الدقيقة 74 واختتم الهاتريك بالهدف الثالث في الدقيقة 78، قبل أن يغادر ملعب المباراة في الدقيقة 82 ويحل مكانه أساري.

بايرن ميونخ يكتسح لايبزيج بسداسية نظيفة

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا ساحقا على حساب ضيفه لايبزيج بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب أليانز أرينا، في الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا” لموسم 2025-2026.

أهداف مباراة بايرن ميونخ في مرمى لايبزيج

سجل مايكل أوليسي هدف بايرن ميونخ الأول في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من الحدود اليمنى لمنطقة الجزاء، سكنت على يمين حارس لايبزيج، وفي الدقيقة 32 عزز لويس دياز تقدم العملاق البافاري بالهدف الثاني بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد من على حدود منطقة الجزاء، سكنت المقص الأيمن لمرمى لايبزيج، ليعلن عن أول أهدافه في الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي الشوط الثاني ينجح هاري كين في تسجيل هدف رابع للبايرن في الدقيقة 64، بعد مراوغة مدافع لايبزيج وتسديد الكرة أرضية داخل الشباك.

مايكل أوليسي، فيتو

وعادل مايكل أوليسي ليسجل هدف ثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 42 بعد سلسلة من التمريرات، اخترقت دفاع لايبزيج ليجد نفسه في مواجهة المرمى ويسدد على يسار الحارس جولاشي، معلنا عن الهدف الثالث لفريقه.

وعاد هاري كين ليسجل خامس أهداف بايرن في الدقيقة 74 بمهارة فردية بتسديدة على يسار حارس لايبزيج.

وفي الدقيقة 78 ينجح هاري كين في تسجيل ثالث أهدافه (هاتريك) ويسجل الهدف السادس للعملاق البافاري في شباك لايبزيج من هجمة مرتدة سريعة سجلها على يسار الحارس بيتر جولاشي.

الرابع للبايرن

الإعصار هاري كين pic.twitter.com/ocuhybIjr5 — منبر البايرن (@MnbrBayern) August 22, 2025

الخامس

هاري كين 🌪pic.twitter.com/8wa748hzoZ — منبر البايرن (@MnbrBayern) August 22, 2025

السادس للبايرن

هاري كين - هاتريك pic.twitter.com/OqdHx1ziLf — منبر البايرن (@MnbrBayern) August 22, 2025

تشكيل لايبزيج أمام بايرن ميونخ

فيما دخل لايبزيج مباراته أمام بايرن ميونخ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيتر جولاشي

الدفاع: ريدل باكو - كاستيلو لوكيبا - ويلي أوروبان - ديفيد راوم

الوسط: أكسافير شلاجر - نيكولاس سيوالد - تشافي سيمونز - يان ديوماندي -

الهجوم: لويس أوبيندا - يوهان باكايوكو

