كين ودياز يقودان هجوم بايرن ميونخ أمام لايبزيج في افتتاح الدوري الألماني

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لايبزيج، في المباراة التي تجمع بينهما في افتتاح منافسات الدوري الألماني لموسم 2025-2026.

يستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، نظيره لايبزيج على ملعب أليانز أرينا، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج

يقود الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج، رفقة الكولومبي لويس دياز والفرنسي مايكل أوليسي وسيرج جنابري.

ويطمح بايرن ميونخ في تحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد من الدوري الألماني، بالفوز على لايبزيج في بداية رحلة دفاعه عن لقبه، الذي حققه الموسم الماضي للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه.

تشكيل بايرن ميونخ، فيتو

تشكيل بايرن ميونخ ضد لايبزيج

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - جوناثان تاه - جوسيب ستانيشيتش

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - سيرج جنابري

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - لويس دياز.

بايرن ميونيخ من أجل مواصلة هيمنته على الدوري الألماني

بعد أن حقق لقب الدوري الألماني 12 مرة في آخر 13 عامًا، أنفق العملاق "البافاري" أكثر من أي ناد آخر في سوق الانتقالات لجلب لويس دياز من ليفربول مقابل 70 مليون يورو،‭ ‬في ثالث أعلى صفقة انتقال على الإطلاق في تاريخ النادي، إضافة إلى الثنائي الدولي الألماني جوناثان تاه وتوم بيشوف لتعزيز جودة الفريق.

ويسعى العملاق البافاري بقيادة المدير الفني فينسنت كومباني لمواصلة الهيمنة على الدوري الألماني بعد أيام من فوزه بكأس السوبر على حساب شتوتجارت بهدفين مقابل هدف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.