بعد تمرد اللاعب على لايبزيج، تشيلسي يقترب من ضم نجم الدوري الألماني

يواصل تشيلسي محاولاته للتعاقد مع تشافي سيمونز لاعب نادي لايبزيج وأحد نجوم الدوري الألماني الموسم الماضي، لتدعيم خط وسطه استعدادًا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في الانتقالات، أن تشافي سيمونز لم يتدرب مع فريق لايبزيج، أمس الجمعة، ومن غير المتوقع أن يكون جزءًا من الفريق اليوم، حيث اقترب من الانتقال لصفوف تشيلسي الموسم المقبل، بعدما قام بحذف اسم ناديه الحالي لايبزيج من حسابه عبر إنستجرام.

ووصلت المفاوضات بين تشيلسي ولايبزيج إلى مراحل متقدمة، بعد تألق اللاعب في كأس أمم أوروبا الماضية والتي حققها منتخب إسبانيا بالفوز على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف.

وكان تشافي سيمونز قد بدأ مسيرته مع برشلونة ولعب أيضًا لـ باريس سان جيرمان لمدة ثلاث سنوات وارتدى قميص أيندهوفن في 2022 وبقى حتى 2023 ثم عاد لباريس سان جيرمان، وانتقل لصفوف لايبزيج من 2023 حتى الآن.

وحقق تشافي سيمونز مع باريس سان جيرمان بطولتي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، كما حقق بطولتين مع أيندهوفن وبطولة مع لايبزيج.

تشيلسي يتجاهل السلبيات ويرسل عرضا للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

وتدرس إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي تقديم عرض لضم الدولي الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدى البلوز طمأنينة لحسم الصفقة، خاصة أن اللاعب الأرجنتيني لا يحظى بأهمية في مشروع الشياطين الرياضي، الذي يقوده المدرب روبين أموريم.

سلوك جارناتشو لا يزعج تشيلسي

زعمت صحيفة "تيليجراف" أن تشيلسي لا يزال حريصًا على التعاقد مع الجناح بعد إجراء "سلسلة من التحريات" حول شخصية جارناتشو وسلوكه.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن البلوز لم يتأثر بخلافات اللاعب الأرجنتيني داخل أولد ترافورد، والذي تضمن إبعاده عن تشكيلة الفريق الأول، بعد خلاف واضح مع المدرب روبن أموريم، وبعض الحوادث غير السارة خلال جولة الشياطين الحمر في آسيا.

تتوقع الصحيفة أن يقدم تشيلسي عرضًا لضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، لكن ذلك قد يتوقف على ما إذا كان مانشستر يونايتد سيتمكن من التعاقد مع مهاجم لايبزيج بنجامين سيسكو أم لا.

وأوضحت أن جارناتشو يرغب في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز والمشاركة في دوري أبطال أوروبا. وفي كلتا الحالتين، يبدو أن أيامه مع مانشستر يونايتد على وشك الانتهاء.

لاعبون مرشحون للرحيل عن تشيلسي

أكدت الصحيفة البريطانية أنه إذا أراد تشيلسي التعاقد مع جارناتشو، من بين أهداف أخرى تشمل لاعب لايبزيج تشافي سيمونز، فقد يضطر إلى بيع بعض اللاعبين.

وأفادت بأن كريستوفر نكونكو وأرماندو بروجا هما جزء من مجموعة لاعبي البلوز الذين من المتوقع أن يغادروا بشكل نهائي، في حين أن مارك جيو وتيريك جورج قد يغادران على سبيل الإعارة.

لفتت الصحيفة إلى أن جارناتشو، الذي ورد أنه رفض اهتمام أستون فيلا، ليس لديه الكثير من الوقت لتأمين رحيله عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

أمام لاعب الشياطين الحمر حوالي شهر لإتمام انتقاله، وإلا فمن المرجح أن يظل على هامش الفريق، في أحسن الأحوال، تحت قيادة أموريم.

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