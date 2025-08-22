قرار جديد من فيريرا للاعبي الزمالك قبل مواجهة فاركو في الدوري الممتاز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا السبت.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

مران الزمالك

وأشاد المدير الفني بأداء اللاعبين خلال مباراة مودرن سبورت الأخيرة، ووجه لهم التهنئة على الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وطالب يانيك فيريرا من اللاعبين مواصلة مسيرة الانتصارات، وشدد على ضرورة التركيز في الفترة الحالية وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في لقاء فاركو.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية في مباراة مودرن سبورت الأخيرة للاعبين، كما تحدث عن بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا للمباراة المقبلة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

ويستضيف نادي الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

تنطلق مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

