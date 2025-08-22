محاضرة بالفيديو من يانيك فيريرا للاعبي الزمالك

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

مران الزمالك

وأشاد المدير الفني بأداء اللاعبين خلال مباراة مودرن سبورت الأخيرة، ووجه لهم التهنئة على الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وطالب يانيك فيريرا من اللاعبين مواصلة مسيرة الانتصارات، وشدد على ضرورة التركيز في الفترة الحالية وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في لقاء فاركو.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية في مباراة مودرن سبورت الأخيرة للاعبين، كما تحدث عن بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا للمباراة المقبلة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

ويستضيف نادي الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

تنطلق مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وقرر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواصلة التدريبات اليوم الجمعة، بصورة طبيعية استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيريرا يرفض منح لاعبي الزمالك راحة

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة اليوم بعد الفوز على مودرن سبورت في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يفوز على مودرن سبورت في الدوري الممتاز

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

