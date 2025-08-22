الجمعة 22 أغسطس 2025
صحة ومرأة

أسباب التهابات المهبل وأعراض الإصابة بها

التهابات المهبل
التهابات المهبل

أسباب التهابات المهبل، التهابات المهبل من الأمراض الأكثر شيوعا بين النساء وهى الأكثر انتشارا، ولها أسباب عديدة معروفة وغير معروفة.

وأسباب التهابات المهبل، عديدة وأعراضها مزعجة ويجب الاهتمام بالعلاج لأن مضاعفاتها خطيرة، لذا يجب التنبه لها.

وتقول الدكتورة نادية عبد القادر استشارى طب وجراحة النساء والتوليد، إن التهابات المهبل من المشكلات الصحية الشائعة بين النساء في مختلف الأعمار، وهي حالة تسبب إزعاجا كبيرا نتيجة الأعراض المصاحبة لها مثل الحكة والإفرازات غير الطبيعية، وقد تكون هذه الالتهابات ناتجة عن أسباب مختلفة منها العدوى البكتيرية أو الفطرية أو حتى الطفيليات، كما قد ترتبط أحيانا بعوامل خارجية مثل استخدام منتجات غير مناسبة أو ضعف المناعة.

 

أسباب التهابات المهبل

 وأضافت نادية، توجد عدة أسباب رئيسية تؤدي إلى حدوث التهابات في المهبل، ومن أبرزها:

  • العدوى البكتيرية، وتحدث غالبا بسبب خلل في التوازن الطبيعي للبكتيريا النافعة في المهبل، مما يسمح للبكتيريا الضارة بالنمو بشكل مفرط، ويطلق عليها "التهاب المهبل البكتيري"، وهو من أكثر أنواع الالتهابات شيوعا.
  • العدوى الفطرية (الكانديدا)، وسببها تكاثر فطر يسمى الكانديدا ألبيكانس، وتزيد احتمالية حدوثها عند النساء اللواتي يتناولن المضادات الحيوية لفترات طويلة، أو المصابات بمرض السكري غير المنضبط، أو الحوامل.
  • العدوى الطفيلية، تنتقل غالبا عبر العلاقة الجنسية، وتسبب إفرازات رغوية ذات رائحة قوية وحكة شديدة.
  • الحساسية أو التهيج، نتيجة استخدام منتجات النظافة النسائية المعطرة، أو الصابون القوي، أو الغسول المهبلي بكثرة.
  • قد يؤدي أيضا ارتداء الملابس الداخلية المصنوعة من أقمشة غير قطنية إلى تهيج المنطقة.
  • التغيرات الهرمونية، مثل فترة الحمل أو انقطاع الطمث، حيث يقل مستوى هرمون الإستروجين مما يغير بيئة المهبل ويجعله أكثر عرضة للالتهاب.
  • ضعف الجهاز المناعي، والنساء اللواتي يعانين من ضعف في المناعة أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات المتكررة.

أعراض التهابات المهبل

وتابعت، تختلف الأعراض حسب نوع الالتهاب، لكن أبرزها:-

  • إفرازات مهبلية غير طبيعية “بيضاء متجبنة، صفراء، خضراء، أو ذات رائحة كريهة”.
  • حكة وتهيج في منطقة المهبل.
  • احمرار وتورم في الأنسجة المهبلية.
  • ألم أو حرقة أثناء التبول.
  • ألم أو انزعاج أثناء العلاقة الزوجية.
  • في بعض الحالات، قد يظهر نزيف خفيف أو بقع دم.
أعراض التهابات المهبل 
أعراض التهابات المهبل 

مخاطر التهابات المهبل

وأوضحت الدكتورة نادية عبد القادر استشارى النساء والتوليد، أن إهمال علاج الالتهابات قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها:

  • انتشار العدوى إلى الرحم أو قناتي فالوب مما قد يؤثر على الخصوبة.
  • زيادة خطر العدوى المنقولة جنسيا مثل فيروس نقص المناعة أو الكلاميديا.
  • حدوث التهابات متكررة تسبب إزعاج مزمن وصعوبة في العلاج.
  • مضاعفات أثناء الحمل مثل الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الجنين عند الولادة، في حالة وجود التهابات بكتيرية أو طفيلية.
  • التأثير على الحياة الزوجية نتيجة الألم والحرقة أثناء العلاقة.

طرق علاج التهابات المهبل

وأضافت نادية، يعتمد العلاج على السبب الرئيسي للالتهاب:

  • الالتهابات البكتيرية، تعالج باستخدام المضادات الحيوية سواء على شكل أقراص أو كريم مهبلي.
  • الالتهابات الفطرية، تعالج بمضادات الفطريات، أو تحاميل وكريمات مهبلية مضادة للفطريات.
  • الالتهابات الطفيلية تحتاج إلى علاج دوائي محدد، وغالبا يعالج الزوجان معا لتجنب العدوى المتكررة.
  • التهيجات والحساسية، يوصى بالتوقف عن استخدام المواد المسببة للحساسية واستعمال منتجات لطيفة على البشرة.
  • ارتداء ملابس داخلية قطنية.
  • الحفاظ على جفاف المنطقة.
  • تجنب الغسولات المهيجة.

طرق الوقاية من التهابات المهبل

وتابعت، للحد من تكرار الالتهابات، ينصح بعض التعليمات، منها:-

  • الاهتمام بالنظافة الشخصية دون إفراط.
  • تجنب استخدام الصابون المعطر أو الغسولات المهبلية القوية.
  • ارتداء ملابس داخلية قطنية وتغييرها باستمرار.
  • تجنب ارتداء الملابس الضيقة لفترات طويلة.
  • الحفاظ على ضبط مستوى السكر في الدم لدى مريضات السكري.
  • استخدام الواقي الذكري لتقليل خطر العدوى المنقولة جنسيا.
  • اتباع نظام غذائي صحي لدعم المناعة.
  • مراجعة الطبيب عند ظهور أي أعراض غير طبيعية وعدم الاعتماد على العلاج الذاتي فقط.
