القافلة الدعوية بالدقهلية تعقد ندوة عن تجفيف منابع الغُرم (صور)

أقامت القافلة الدعوية للواعظات بالدقهلية،اليوم الجمعة، ندوة تحت عنوان: “تجفيف منابع الغُرم ضرورة شرعية ووطنية”، بتنظيم من إدارة أوقاف شرق المنصورة في محافظة الدقهلية، وإدارة أوقاف بلقاس، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الوعي الصحيح، وتبصير المجتمع بخطورة الظواهر السلبية التي تهدد تماسكه وأمنه.

استُهلّت القافلة الندوة بمقرأة قرآنية للواعظات، حيث تعالت أصواتهن بتلاوة آيات الذكر الحكيم، في مشهد روحاني يبعث الطمأنينة ويؤكد على أن القرآن الكريم هو المنبع الأصيل لكل القيم والتوجيهات التي تحفظ للإنسان دينه ودنياه.

الجوانب الأساسية لقافلة الواعظات

وخلال الندوة تم الحديث عن بعض الجوانب الأساسية في الغرم، والتي منها:

• التحذير من التوسع في الاستدانة: حيث أوضحن الواعظات أن الغُرم إذا خرج عن حد الضرورة تحول إلى باب من أبواب الفساد الأسري والمجتمعي.

• الآثار الشرعية للغُرم: أكدن أن الاستدانة بغير حاجة مذمومة شرعًا، وقد حذّر منها النبي ﷺ، مبينات أن المسلم الحق يعيش في حدود إمكانياته، ويستغني بما رزقه الله.

• البُعد الوطني: شددن على أن ظاهرة الغارمات والغارمين ليست مجرد مشكلة فردية، بل قضية وطنية تؤثر في استقرار المجتمع وتماسكه، وأن تجفيف منابعها هو واجب وطني لا يقل عن كونه تكليفًا شرعيًا.

• الدعوة إلى الاقتصاد والاعتدال: إذ أوصت الواعظات بترشيد الاستهلاك، والابتعاد عن المظاهر والتكاليف الزائدة التي تثقل كاهل الأسر.

تمكين الواعظات وإبراز دورهن التوعوي في القضايا المجتمعية

تأتي هذه القافلة برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الواعظات وإبراز دورهن التوعوي في القضايا المجتمعية الملحّة، وضمن المتابعة المستمرة من الدكتور محمد عوض حسانين، مدير أوقاف الدقهلية، الذي يشدد على أن القوافل الدعوية هي أحد أهم وسائل بناء الوعي، وتحصين المجتمع من الأفكار والعادات الخاطئة.

