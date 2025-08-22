كشف تحقيق أجرته القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير عرقلوا صفقات التبادل مع حماس 5 مرات على الأقل.

قناة إسرائيلية: نتنياهو وبن غفير وسموتريتش عرقلوا صفقات التبادل 5 مرات

وجاء في تحقيق القناة، أنه لا يمكن لحكومة نتنياهو الادعاء أنها فعلت كل شيء لتحرير "المختطفين"، ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن نائب رئيس فريق المفاوضات الإسرائيلي السابق قوله: لم يكن لدينا تفويض واسع، ووصل أحيانا إلى الصفر.

وأضاف نائب رئيس فريق المفاوضات الإسرائيلي السابق: “كنا نحصل على تفويض، ثم تتغير الشروط مع صعودنا الطائرة”.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن ماثيو ميلر المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية قوله: “نتنياهو كان يضع شروطا حين نقترب من صفقة وحكومة إسرائيل كانت تعرقل وقف إطلاق النار وتضع شروطا جديدة، ونتنياهو أخبرنا أنه سيواصل الحرب لعقود”.

