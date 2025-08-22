الجمعة 22 أغسطس 2025
خارج الحدود

متحدث الخارجية الأمريكية السابق: نتنياهو أخبرنا بمواصلة الحرب بغزة لعقود

غزة، فيتو
 نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية، عن المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قوله: “إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو كان يضع شروطا حين نقترب من إجراء صفقة مع حركة حماس”.

وأوضح أن حكومة إسرائيل كانت تعرقل وقف إطلاق النار وتضع شروطا جديدة، مشيرا إلى أن نتنياهو أخبر أنه سيواصل الحرب لعقود.

 

صحيفة إسرائيلية: سموتريتش محاط بمتطرفين يؤثرون على قرارات الحكومة

وكشف تحقيق لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، محاط بمستوطنين متطرفين يؤثرون بشكل كبير على تحركاته وقرارات الحكومة.


وجاء في تحقيق الصحيفة، أن مرافقي  سموتريتش يسيطرون على وزارة المالية، ويؤثرون في دائرة صنع القرار بإسرائيل.

وأكد التحقيق أن مرافقي سموتريتش يجتمعون لمناقشة الإستراتيجية المتبعة قبل كل منعطف مهم في الحرب، وهم  مجموعة من 9 أشخاص ينتمون لليمين المتطرف ويجتمعون معه مرة شهريا.

