بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، الأوقاف تطلق اليوم 5 قوافل دعوية للواعظات بـ 5 محافظات

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 5 قوافل دعوية لواعظات الوزارة، في محافظات: "القاهرة - أسيوط - سوهاج - بني سويف - الإسكندرية"، تحت عنوان: "مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على استقرار الأسرة".

الأوقاف تطلق 5 قوافل دعوية للواعظات في 5 محافظات

وتأتي هذه القوافل الدعوية، ضمن خطة وزارة الأوقاف، خلال شهر نوفمبر، للتأكيد على أهمية الترابط الأسري في المجتمع، والتحذير من خطورة التفكك الأسري.

قوافل مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها في استقرار الأسرة

وحددت الأوقاف أسماء المساجد التي تستضيف القوافل على النحو التالي:



القافلة الأولى: محافظة القاهرة

1- مسجد الإيمان امتداد رمسيس بإدارة أوقاف غرب مدينة نصر ويحاضر فيها الواعظة إنجي محمد عبد الوهاب، والواعظة سلوى محمد عبد الرؤوف.

2- مسجد نادي الزهور بإدارة غرب مدينة نصر ويحاضر فيها الواعظة رشا حلمي مأمون فوده، والواعظة لمياء محمد بشارة.

3- مسجد النور امتداد رمسيس بإدارة غرب مدينة نصر ويحاضر فيها الواعظة سميرة محمود السيد سليمان - والواعظة رحاب خيري السيد.

4- مسجد الرحمن المقاولين العرب بإدارة غرب مدينة نصر ويحاضر فيها الواعظة أمنية إبراهيم محمد مغربي، والواعظة أمل سيدمحمد محمد منصور.

5- مسجد العزيز مساكن إيديال المقاولين بإدارة غرب مدينة نصر ويحاضر فيها الواعظة نادية يونس البراشي، والواعظة منى عيد محمد

القافلة الثانية: محافظة أسيوط

1- مسجد ناصر بإدارة أسيوط ويحاضر فيها الواعظة منال عبد الهادي أحمد، والواعظة زينب إبراهيم على عبد الحليم

2- المسجد الكبير بإدارة منقباد ويحاضر فيها الواعظة عبير أبو الحسن صديق، والواعظة صفاء على حسين محمد.

3- مسجد اوده باشا بإدارة منفلوط ويحاضر فيها الواعظة كريمة خلف على عبد الجواد، والواعظة رشا على محمد عبد الله.

4- مسجد البقلي- بالبيسرى بإدارة منطقة سيد ويحاضر فيها الواعظة د/ سماح محمد أحمد محمد، والواعظة زينب احمد حسن محمد حسن.

5- مسجد تسن أبو جبل بإدارة ديروط ويحاضر فيها الواعظة شيماء صالح عبد العظيم، والواعظة اسلام مبروك عبد العظيم.



القافلة الثالثة: سوهاج

مسجد الرضوان بإدارة بندر سوهاج ويحاضر فيها الواعظة سميحة عبد الرحمن بخيت محجوب، والواعظة أماني العارف محمد عبد الرحيم

مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بإدارة بندر سوهاج ويحاضر فيها الواعظة سعدية السيد علي محمود علي، والواعظة جيهان تمام عطية سيد أحمد.

مسجد الزهراء بإدارة بندر سوهاج ويحاضر فيها الواعظة فوزية محمد عبد الرحيم محمد، والواعظة فاطمة محمد محمد المهدي

مسجد الحق بإدارة بندر سوهاج ويحاضر فيها الواعظة غادة رمضان إمبابي رمضان، والواعظة إلهام خلف الله يوسف أحمد.

مسجد الرسول بإدارة بندر سوهاج ويحاضر فيها الواعظة شادية عبد الكريم على رشوان، والواعظة نجاة على محمود عقيل.



القافلة الرابعة: بني سويف

1- مسجد عمر بن عبد العزيز بإدارة بندر بني سويف ويحاضر فيها الواعظة سلوى إبراهيم أحمد.

2- مسجد الأباصيري بإدارة بندر بني سويف ويحاضر فيها الواعظة شروق سيد محمد.

3- مسجد علي بن أبي طالب بإدارة بندر بني سويف ويحاضر فيها الواعظة غادة عبد اللطيف حسن.

4- مسجد أبو عجيزة بإدارة بندر بني سويف ويحاضر فيها الواعظة إيمان أحمد مسعود.

5- مسجد مجمع الجزيرة بإدارة بندر بني سويف ويحاضر فيها الواعظة هيام زكريا أحمد.

القافلة الخامسة: الإسكندرية

1- مسجد القصبجي بالرصافة بإدارة محرم بك ويحاضر فيها الواعظة عزيزة أحمد إبراهيم بريقع.

2- مسجد أولاد الشيخ الجديد بإدارة محرم بك ويحاضر فيها الواعظة محاسن عطية محمد.

3- مسجد أولاد الشيخ القديم بإدارة محرم بك ويحاضر فيها الواعظة سهام حاتم سالم.

4- مسجد عزة الإسلام - ش المنشا بإدارة محرم بك ويحاضر فيها الواعظة هدى محمد صبري.