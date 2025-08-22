لجنة الإنقاذ الدولية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التجويع بغزة

قالت لجنة الإنقاذ الدولية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة إن تأكيد المجاعة بمدينة غزة إدانة دامغة للتقصير في حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني.

وأضافت اللجنة في بيانها: تأكيد المجاعة بغزة يجب أن يكون جرس إنذار للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن شرطة الاحتلال أمرت بمنع رئيس بلدية مدينة برشلونة الإسبانية من دخول البلاد.

إسرائيل توزيع رئيس مدينة برشلونة الإسبانية من دخول الضفة الغربية

ومن المقرر وصول رئيس بلدية برشلونة إلى الضفة الغربية الليلة وتم منع دخوله بسبب تصريحاته ضد إسرائيل.

وفي السياق ذاته أكد بيان أممي مشترك لمنظمات الفاو واليونيسف والصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة.

وأكد البيان أن الموقعين قلقون من التهديد بهجوم عسكري مكثف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة غزة لما له من عواقب مدمرة إضافية على المدنيين.

ودعا البيان لضمان وصول المساعدات لغزة دون عوائق للحد من الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية، بجانب الوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

صحف عبرية وبريطانية: معدل قتل المدنيين في غزة بلغ 83%

كشف استطلاع لصحيفة معاريف، أن المعارضة الإسرائيلية ستحصد الأغلبية بواقع 61 مقعدا مقابل 48 للائتلاف الحاكم في حال إجراء انتخابات في إسرائيل.

