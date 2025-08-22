الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لجنة الإنقاذ الدولية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التجويع بغزة

المجاعة في غزة، فيتو
المجاعة في غزة، فيتو

قالت لجنة الإنقاذ الدولية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة إن تأكيد المجاعة بمدينة غزة إدانة دامغة للتقصير في حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني.

وأضافت اللجنة في بيانها: تأكيد المجاعة بغزة يجب أن يكون جرس إنذار للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن شرطة الاحتلال أمرت بمنع رئيس بلدية مدينة برشلونة الإسبانية من دخول البلاد.

إسرائيل توزيع رئيس  مدينة برشلونة الإسبانية من دخول الضفة الغربية 

ومن المقرر وصول رئيس بلدية برشلونة إلى الضفة الغربية الليلة وتم منع دخوله بسبب تصريحاته ضد إسرائيل.

وفي السياق ذاته أكد بيان أممي مشترك لمنظمات الفاو واليونيسف والصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة.

txt

إيطاليا تصعد ضد إسرائيل: نحذر من احتلال غزة وتوسيع الاستيطان فى الضفة

وأكد البيان أن الموقعين قلقون من التهديد بهجوم عسكري مكثف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة غزة لما له من عواقب مدمرة إضافية على المدنيين.

ودعا البيان لضمان وصول المساعدات لغزة دون عوائق للحد من الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية، بجانب الوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

صحف عبرية وبريطانية: معدل قتل المدنيين في غزة بلغ 83%

 كشف استطلاع لصحيفة معاريف، أن المعارضة الإسرائيلية ستحصد الأغلبية بواقع 61 مقعدا مقابل 48 للائتلاف الحاكم في حال إجراء انتخابات في إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضفة الغربية إسرائيل برشلونة

مواد متعلقة

إيطاليا تصعد ضد إسرائيل: نحذر من احتلال غزة وتوسيع الاستيطان فى الضفة

الأكثر قراءة

الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مصدر بالأهلي يكشف الأقرب لحراسة مرمى الفريق أمام المحلة

تقارير: ليفربول عثر على البديل المثالي لـ محمد صلاح

بعد اندلاع حريق محدود صباح اليوم، توقف الامتحانات غدًا بمركز تقييم القدرات

النقل تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمتها مع فيتو

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

محافظة الجيزة تغلق فتحات أسفل الكباري لمنع استغلالها في أعمال غير مشروعة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads