اتحاد تنس الطاولة يقبل استقالة نائب الرئيس وأمين الصندوق

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، برئاسة أشرف حلمي، اجتماعا طارئا مساء أمس الخميس، بمقر الاتحاد المصري بمبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة الدولي.

حيث ناقش المجلس خلال الاجتماع الاستقالة المقدمة من المستشار خالد الحفني، نائب رئيس الاتحاد، والأستاذ محمود أباظة، أمين الصندوق.

وبعد الاطلاع على أسباب الاستقالة ودراسة الموقف، قرر مجلس الإدارة قبول الاستقالة بعد الرد على الأسباب.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد إرسال الرد على الأسباب المقدمة للاستقالة إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، أشرف عبد الفتاح، عمرو فهمي، وليد محمود، إلى جانب الدكتور علاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة بصفته الدولية.

كما حضرت الاجتماع هبة حامد، عضو مجلس الإدارة المصري منذ بدايته، قبل أن تستأذن لظروف خاصة.

وشدد الاتحاد المصري لتنس الطاولة على حرصه مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة لدعم الأندية واللاعبين وتعزيز مكانة مصر في مختلف البطولات القارية والدولية.

