زغلول صيام يكتب: وهل يفهم موظفو وزارة الرياضة أكثر من رئيس محكمة ومستشار؟! عن تنس الطاولة ونادي الطيران أتحدث

لا أعرف إلى متى نظل في وادٍ والمسئولين في وادٍ آخر؟! نقوم بدورنا في كشف مخالفات في هيئات رياضية على أمل أن تتحرك الجهات المسئولة ولكن السراب ثم السراب… شكاوى تدخل الثلاجة انتظارا للفرج من الله.

ولكن ما يحزنني أن مقدمي الشكاوى شخصيات لها ثقلها في الحياة العامة والوظيفية… عندما يقدم رئيس محكمة استقالة من اتحاد مثل اتحاد تنس الطاولة وتكون استقالة مسببة لابد أن تكون هناك مصيبه كبرى!

المستشار خالد الحفني قدم استقالة مسببة من منصب نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة ومعه أمين الصندوق وهو الآخر شخصية لها ثقلها في العمل الرياضي وهو الكابتن محمود أباظة… هنا كان لابد من فتح تحقيق سريع والتأكد من الأسباب التي دفعتهما للاستقالة خاصة فيما يتعلق بالأسباب التي ساقوها.

ولما رئيس محكمة يقول فيه غلط يبقى نقطة ومن أول السطر… لأن أي موظف حتى لو كان وكيل وزارة لن يستطيع أن يقيم الأمر كما يقيمه رجل يحكم في قضايا أعظم ألف مرة من مخالفة في اتحاد.

ومنذ أيام تواصل معي المستشار الدكتور محمود مسعود عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الطيران يؤكد وجود مخالفات دعت ثلاثة من أعضاء اللجنة للتقدم باستقالتهم في حين تقدم هو بمذكرة وافية لكل المخالفات في النادي والتي لا يستقيم معها العمل فلابد أن تكون هناك وقفة!

أين الحوكمة التي يحدثوننا عنها ليل نهار… هناك خلل… بلا شك الأمر يحتاج إلى وقفة ولكن لا أحد يحرك المياه الراكدة في الوزارة.

وعلى الصديق الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن يتحرك ويفصل في تلك الأمور لأن استمرار الأوضاع على ما هي عليه يصيب الجميع بالإحباط.

والأمور أصبحت في غاية الصعوبة… فقد طالبت خلال الأيام الماضية من قيادة واعدة بوزارة الشباب والرياضة ببيان عن عدد الأجانب العاملين في مجال الرياضة، وهل أوضاعهم مقننة من حيث تصاريح العمل والإقامة. بدا الأمر صعبا للغاية في الوصول إلى إجابة واضحة المعالم.

استقالة نائب الرئيس وأمين الصندوق مر عليها قرابة الشهر دون ان يتحرك شيء قيد أنملة وكذلك مذكرة مستشار الطيران.

نحن هنا لا نسرد انتقادات بقدر ما هي مطالبات لوضع الأمور في نصابها الطبيعي… إما أن تكون استقالة هؤلاء الناس بسبب خلاف شخصي، وهنا لابد من قبولها فورا أو أن الأسباب التي ساقوها تستدعي الإحالة للنيابة وهنا لا يجب أن يكون هناك ثمة تردد للحظة واحدة.

أقدر في الوزير احترامه للإعلام ورجال الإعلام… هكذا عهدناه ولكن نطالبه أن يحسم الأمور بسرعة أكبر وحث وكلاء الوزارة القابعين في مقر الوزارة أن يتحركوا بما يمليه عليهم ضميرهم دون انتظار تعليمات من هنا أو هناك.

سيادة الوزير ….

لقد فتحنا ملف تلاعب الأندية في عقود لاعبيها وظننت أن الوزارة ستسارع في كشف الحقيقة وهو أمر في غاية السهولة باعتبار أن تلك الأندية تتبع وزارة الشباب والرياضة ومن خلال محاضر مجالس إدارات تلك الأندية التي من المفترض أن تصل إلى الوزارة ستنكشف كل الأمور؛ لأن التعاقد مع أي لاعب لابد أن يكون من خلال قرار المجلس.

وفتحنا ملف رخص عمل الأجانب في مصر وهو أمر سهل لأنه معروف كل اللاعبين والمدربين الأجانب في مصر وعليه لابد أن نكشف… هل أوضاعهم مقننة… وأنا على يقين أن الأمور لم تتحرك إلا منذ أيام فقط ولكن خلال السنوات الماضية لم يكن هناك شيء من هذا.

سيادة الوزير ……

لماذا تبقي على الموظفين الذين يتقاعسون عن أداء عملهم؟!!

ويبقى للحديث بقية وبقايا رغم أن بطارية الشحن لدي أوشكت على النفاد بعد أن بلغ اليأس مداه من الإصلاح.

