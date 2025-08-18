أزمة جديدة في اتحاد تنس الطاولة بسبب بيان المخالفات المالية

تنس الطاولة، تقدم محمود أباظة أمين صندوق الاتحاد المصري لتنس الطاولة، باعتذار عن عدم الإشراف على صفحة الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضا على نشر بيان يخص الوضع المالي للمجلس السابق، دون الرجوع له.

وقال “أباظة”: إن قرارا صدر من مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، تضمن تكليفه بالإشراف على الصفحة وما ينشر عليها، وأن البيان المنشور بالأمس لم يعرض عليه من الأساس، وبالتالي اتخذ قراره بالاعتذار.

وأوضح “أباظة”، أن البيان ما كان يجب أن ينشر نظرا لما يحمله من إساءة لاتحاد تنس الطاولة ووزارة الشباب والرياضة، وأن المخالفات المالية التي ذكرها البيان والتي تخص المجلس السابق تم إخطار الوزارة بها بتاريخ 8 يناير 2025 ولم تتحرك.

ويشهد الاتحاد المصري لتنس الطاولة أزمات إدارية أسفرت عن تقدم كل من محمود أباظة وخالد الحفني باستقالة مسببة من مجلس إدارة الاتحاد، ولم يبت في الاستقالة حتى الآن من جانب وزارة الشباب والرياضة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، تكثيف أعمال التفتيش المالي والإداري على اتحاد تنس الطاولة، على أن يتم إعلان نتائج تلك الإجراءات في أسرع وقت.

