تعرف على مواعيد انعقاد جلسات لجنة اختيار القيادات الجديدة بتعليم الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أن لجنة اختيار القيادات تبدأ المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية، الأحد المقبل، للمتقدمين لوظيفة مدير إدارة تعليمية، وتعقد اللجنة جلساتها بمقر مديرية التربية والتعليم.

الوظائف القيادية والاسراغية المعلن عنها

وكانت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، قد أعلنت منتصف شهر يوليو الماضي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإشرافية والقيادية، من بين العاملين بالتربية والتعليم، ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في قانون التعليم رقم 255 لسنة 2007، والوظائف المطلوبة بحسب إعلان مديرية التربية والتعليم، مدير إدارة تعليمية، لخلو إدارة غرب الفيوم التعليمية في شهر سبتمبر ببلوغ مديرها سن التقاعد، وخلو ادارة ابشواي التعليمية في شهر يناير لانتهاء مدة الأمر التنفيذي لمديرها.

كما شمل الإعلان حاجة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الي شغل وظيفة موجه وموجه اول وموجه عام بالتعليم العام، ونفس الوظائف ببعض تخصصات التعليم الفني، وطلبت أيضا شغل وظيفة مدير مدرسة إبتدائية واعدادية وثانوي عام وفني ووكلاء مدارس لكل المراحل التعليمية وكل النوعيات.

يذكر أن وظيفة مدير إدارة تعليمية لم يتم تحديد العدد في الإعلان الموجه للعاملين بالتربية والتعليم، بينما تم تحديد العدد إثنين في نسخة الإعلان المرسل للتنظيم والإدارة، ما يعتبر عوار في الإعلان بحسب القانون 155 سالف الذكر.

