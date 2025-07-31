مدير أوقاف الدقهلية يعقد لقاء مع اتحاد “بشبابها” لبحث التعاون المشترك

عقد الدكتور محمد عوض حسانين، مدير مديرية أوقاف الدقهلية، لقاءً مع اتحاد “بشبابها” التابع لوزارة الشباب في محافظة الدقهلية، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك في المجالات التوعوية والدعوية والثقافية، بما يخدم شباب المحافظة ويعزز قيم الانتماء والوعي الديني والوطني.

مدير أوقاف الدقهلية يعقد لقاءً مع اتحاد “بشبابها” بالدقهلية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة.

حضر اللقاء الشيخ أحمد عبد النبي، مدير شئون الإدارات، الدكتور إبراهيم حسن، إمام وخطيب مسجد الشيخ حسانين وأحد أئمة قادة فكر، الشيخ أحمد شرف الدين، إمام وخطيب مسجد النصر وأحد أئمة قادة فكر، آية عادل صديق، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وجمال شكري رضوان، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد خالد، أمين الصندوق، وعبد الله عماد، عضو المركز الإعلامي، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة: دينا محمد، ودعاء حسن، وإيمان علاء.

دعم المبادرات الشبابية الواعية التي تخدم الصالح العام

وأكد الدكتور محمد عوض خلال اللقاء أهمية دعم المبادرات الشبابية الواعية التي تخدم الصالح العام، مشيدًا بجهود اتحاد “بشبابها” في غرس القيم الإيجابية ونشر الوعي بين فئات المجتمع المختلفة، ومعلنًا استعداد المديرية الكامل للتعاون مع كافة المبادرات الجادة التي تسهم في بناء ووعي الشباب وخدمة الوطن.

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