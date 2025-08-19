الثلاثاء 19 أغسطس 2025
وزير الأوقاف يكلف السيد عبد البارى برئاسة القطاع الديني

الدكتور السيد عبد
الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني

كشفت مصادر داخل وزارة الأوقاف عن تكليف د. أسامة الأزهري وزير الأوقاف د. السيد حسن عبد البارى سليمان، برئاسة القطاع الديني بالوزارة، خلفًا للشيخ خالد خضر، الذي تم تكليفه في أغسطس من العام الماضي، رئيسًا لقطاع الشئون الدينية بديوان عام وزارة الأوقاف بعد أن تولى عدة مناصب قيادية، حيث عمل مديرًا لأوقاف بني سويف ثم القاهرة، فمديرًا لأوقاف الغربية.

والسيد عبد الباري كُلف في أكتوبر 2018 بتسيير أعمال رئاسة الإدارة المركزية لشئون الدعوة ومنها تم انتدابه لإحدى الجهات الرسمية.

 

وزارة الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين


وفي سياق آخر نفت وزارة الأوقاف ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن بدء التقدم لمسابقة جديدة للعمال والمؤذنين، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة.


وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي  أن أي إعلان عن مسابقات جديدة يتم فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، سواء عبر منصة وزارة الأوقاف المصرية أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التعامل مع أي جهات أو أفراد يدّعون قدرتهم على التوظيف أو تقديم تسهيلات للتعيين، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لمثل هذه الأكاذيب.


وشددت وزارة الأوقاف على أهمية تحري الدقة في نقل الأخبار، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، حفاظًا على المصداقية وعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.

 

