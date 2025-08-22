محافظ الإسماعيلية: عقد المجلس التنفيذي بأبوصوير الأسبوع بعد المقبل (فيديو)

كشف اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في تصريح خاص لـ"فيتو" اعتزامه عقد اجتماع المجلس التنفيذى بمركز ومدينة أبوصوير خلال الأسبوع بعد القادم.

الهدف من عقد اللقاء

ويهدف اللقاء الجماهيري إلى فتح قنوات للحوار بين الأجهزة التنفيذية في المحافظة والمواطنين، وذلك لإيجاد حلول للمشاكل التي تؤرق أهالى الضواحي وخاصة أهالى مركز ومدينة أبوصوير.



انطلاق مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد وسوق اليوم الواحد" بمدينة أبوصوير





افتتح محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، فعاليات الأسبوع الثامن من مبادرة تخفيض أسعار الأسماك "أسماك البلد لأهل البلد"، والنسخة الـ ١٥ من سوق اليوم الواحد والتي تُقام الأسبوع الجاري في مركز ومدينة أبوصوير، بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد بالمحافظة، مها السيد رئيس مركز ومدينة أبوصوير، مديري عموم مديريات التموين والتجارة الداخلية، الصحة، التضامن، الزراعة، الطب البيطري، رئيس حي ثان، رئيس حي ثالث، الثروة السمكية، إدارة البيئة، رئيس جهاز التطوير والتجميل، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

[[system-code:ad:autoads]

تأتي المبادرة في إطار جهود الدولة وتحت رعاية محافظ الإسماعيلية، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتموين.

وتهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية؛ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال جولته داخل السوق، أن هذه المبادرة تمثل واحدة من أهم أدوات التدخل السريع والفعال لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن، من خلال توفير الأسماك الطازجة والسلع الغذائية بأسعار تنافسية وجودة مضمونة، وبما يعكس حرص المحافظة على إتاحة الغذاء الآمن والمتنوع لجميع المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن إقامة سوق اليوم الواحد بالتزامن مع إقامة المبادرة بمدينة أبوصوير، جاء استجابة مباشرة لمطالب الأهالي ونجاح التجربة، حيث يضم السوق مختلف السلع الأساسية والخضروات والفاكهة، إلى جانب أصناف متنوعة من الأسماك البلدي كالبُلطي السوبر والدبارة وغيرها، بأسعار تقل بنسبة تصل إلى ٣٠ ٪ عن السوق الحر.

وثمن الدور المحوري لتجار الأسماك والمزارعين وتجار السلع الغذائية والخضر والفاكهة في إنجاح هذه المبادرة، وتعاونهم المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بتنوع المعروضات في هذا السوق لتشمل منتجات موسمية تلبي رغبات واحتياجات المواطنين مثل حلوى المولد ومستلزمات المدارس.

كما أشاد بفريق عمل المبادرات وأسواق اليوم الواحد من التنفيذيين، مؤكدًا أن نجاح محافظة الإسماعيلية في تنفيذ تلك المبادرات التي تمس المواطنين نتيجة التفاهم والتنسيق المستمر في العمل والتواصل الذي هو حجر الزاوية لأي فريق ناجح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.