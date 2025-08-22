الجمعة 22 أغسطس 2025
تحصين 45317 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية (صور)

 أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تحصين 45317 رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 16 من الشهر الجاري.

الدولة تعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين

 وأكد محافظ الدقهلية على تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض، وأضاف أن الدولة تعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

الحملة تستهدف تحصين رؤوس الأبقار والجاموس

 من جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الأبقار والجاموس، بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية، كما تقوم المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية، ويناشد المربين وأصحاب المزارع بضرورة التحصين.

