هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدًا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا السبت، مشيرة إلى استمرار الموجة الحارة التي تؤثر على أنحاء البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

ووفقًا لتوقعات الهيئة، تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقسًا شديد الحرارة ورطبًا نهارًا، في حين يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة ورطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما خلال ساعات الليل، فيتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة ورطب على مناطق شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء ليلًا، مما يُسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 35

المحسوسة: 36

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 31

المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

العظمى: 38

المحسوسة: 40

شمال الصعيد:

العظمى: 37

المحسوسة: 38

جنوب الصعيد:

العظمى: 42

المحسوسة: 44

أسباب ارتفاع الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن فصل الصيف يُعد من أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية، إذ تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، ما يعزز الإحساس بحرارة الطقس.

كما يتخلل الأجواء امتداد مرتفع العروض الوسطى القادم من جنوب أوروبا، والذي يسهم أحيانًا في تحسن نسبي في درجات الحرارة.

