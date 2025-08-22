الكرة الطائرة، منتخب مصر للشباب يهزم تايلاند في ثاني مبارياته ببطولة العالم

واصل منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عامًا تألقه في بطولة العالم المقامة حاليًا بالصين، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على نظيره التايلاندي بنتيجة (3-2)، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات، خلال الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-20، 14-25، 22-25، 25-17، 15-10)، ليحصد "شباب الفراعنة" انتصارهم الثاني في البطولة.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره أمس بالفوز على المنتخب المغربي بثلاثة أشواط نظيفة.

مباريات منتخب مصر المقبلة في الدور الأول

مصر × أمريكا: 23 أغسطس – السادسة صباحًا

مصر × تركيا: 24 أغسطس – السادسة صباحًا

مصر × الصين: 26 أغسطس – الثانية عشرة ظهرًا

وتترأس بعثة المنتخب المصري للبطولة اللواء خالد أبوزينة نائب رئيس الاتحاد، فيما يقود الجهاز الفني أحمد سمير مديرًا فنيًا، يعاونه حسام الدين شعراوي مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، وسامح نور الدين مسؤولًا عن التأهيل والإصابات.

قائمة اللاعبين

حمزة حمدي الصافي، أسر حسام عاطف، محمود إبراهيم عبدالباقي، مالك نور الدين، أحمد رضا محمد، صلاح محمد صلاح الدين، مازن شريف عبدالفتاح، ياسين علي يحيى، حازم محمد كمال، إبراهيم عادل عبدالمقصود، يوسف أحمد محمد، وأحمد يوسف سعد.

