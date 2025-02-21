كيفية التخلص من قرح الفم في المنزل بـ 4 طرق بسيطة

قرح الفم هي مناطق مؤلمة في الفم واللثة، وتتراوح في الحجم، وتعتمد الأعراض الدقيقة لقرحة الفم على نوعها.

في حين أن قرح الفم غير ضارة في الغالب، إلا أنها يمكن أن تكون غير مريحة للغاية وتجعل من الصعب على بعض الأشخاص تناول الطعام والشراب وتنظيف أسنانهم.

ما هي قرحة الفم؟

قرحة الفم هي آفة صغيرة مؤلمة تتكون داخل الفم، ويمكن أن تظهر على شكل تقرحات مستديرة أو بيضاوية ذات مركز أبيض أو أصفر أو رمادي وحدود حمراء، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

تشمل أماكن قرح الفم الشائعة الجزء الداخلي من الخدين والشفتين واللسان واللثة أو سقف الفم.

بشكل عام، قرح الفم حميدة وغير ضارة، على الرغم من أنها يمكن أن تسبب عدم الراحة، وتظهر القرح على الخدين الداخليين وتستمر لمدة 1-2 أسبوع، ومعظمها يختفي دون تدخل طبي.

من الأفضل استشارة الطبيب إذا كانت قرح الفم:

تتكرر بشكل متكرر

تستمر لأكثر من 3 أسابيع

تبدو مختلفة عن قرح الفم السابقة، على سبيل المثال، تكون أكبر أو بالقرب من مؤخرة الحلق

تنزف أو تصبح أكثر إيلامًا واحمرارًا، حيث قد يشير هذا إلى وجود عدوى

تتداخل مع كمية الطعام أو الشراب التي يمكن للشخص تناولها

العلاج المنزلي لقرح الفم

لتخفيف آلام قرحة الفم وتسريع الشفاء، يمكن للشخص تجربة العلاجات المنزلية التي لا تستلزم وصفة طبية:

المراهم الموضعية: تبيع العديد من الصيدليات هلامًا لا يستلزم وصفة طبية لقرح الفم يحتوي على بنزوكايين أو ليدوكايين أو هيدروكورتيزون لتخدير الألم وتقليل الالتهاب.

غسولات الفم: يمكن لغسولات الفم المطهرة أو المضادة للالتهابات منع العدوى وتعزيز الشفاء، وتشمل الخيارات تلك التي تحتوي على الكلورهيكسيدين أو بيروكسيد الهيدروجين.

مسكنات الألم: يمكن أن يخفف تناول الأسيتامينوفين أو الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الإيبوبروفين من الانزعاج.

المضمضة بالماء المالح: يحتوي الماء المالح على خصائص مضادة للبكتيريا ويمكن أن يساعد في تقليل التورم والحفاظ على نظافة المنطقة، للقيام بذلك، يمكن للشخص إذابة ملعقة صغيرة من الملح في ماء دافئ وشطف الفم لمدة 30 ثانية

زيت جوز الهند: يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للميكروبات وقد يساعد في منع العدوى، ويمكن للشخص تجربة المضمضة بالزيت بزيت جوز الهند عن طريق أخذ ملعقة وإبقائها في الفم لبضع دقائق، لا ينبغي للشخص أن يبتلع الزيت ويجب شطف الفم بالماء بعد ذلك للتخلص من أي بقايا زيت.

في الحالات الشديدة، قد يصف الطبيب أدوية لتخفيف آلام قرحة الفم أو معالجة الأسباب.

كيفية الوقاية من تقرحات الفم

تتضمن الوقاية من تقرحات الفم تقليل المحفزات المحتملة، والحفاظ على نظافة الفم الجيدة، ومعالجة أي مشاكل صحية أساسية.

على الرغم من أن ظهور القرحة قد يكون أمرًا لا مفر منه، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكن للأشخاص القيام بها لتقليل شدة أو تقليل عدد المرات التي يعانون فيها من تفشي المرض.

تتضمن بعض طرق الوقاية ما يلي:

التحدث إلى الطبيب حول تغيير الأدوية المعروفة بأنها تسبب القرحة

تجنب الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض

الحفاظ على نظافة الفم بالفرشاة والخيط يوميًا

تجنب المحفزات المعروفة بأنها تسبب تفشي المرض في الماضي

أسباب الإصابة بتقرحات الفم

لا يفهم الخبراء تمامًا سبب حدوث القرحة القلاعية، ومع ذلك، قد تؤدي بعض الأشياء إلى ظهور قرحة الفم، بما في ذلك:

الإصابة، مثل عض الخد الداخلي أو التهيج الناتج عن تقويم الأسنان أو أطقم الأسنان

التوتر

التدخين

نقص حمض الفوليك أو الحديد أو فيتامين ب12

ضعف الجهاز المناعي

العلاج الكيميائي

قد تكون القرحة القلاعية أحد أعراض الحالات الجهازية، مثل:

مرض الاضطرابات الهضمية

مرض كرون

مرض بهجت، وهو اضطراب نادر في المناعة الذاتية

فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

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