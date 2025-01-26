8 علاجات منزلية بسيطة للتخلص من أعراض قرحة المعدة، تعرف عليها

قرحة المعدة هي تقرحات تتطور في بطانة المعدة أو الاثني عشر، وهو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، وتُعرف قرح المعدة أيضًا باسم قرحة الاثني عشر.

تشمل أسباب قرحة المعدة ما يلي:

عدوى ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori)

الاستخدام طويل الأمد للأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، والكورتيكوستيرويدات، وبعض الأدوية الأخرى.

السرطان

متلازمة زولينجر إليسون

العلاجات المنزلية لقرحة المعدة

إذا كان الشخص مصابًا بقرحة، فقد يشعر بحرقان في معدته، وغالبًا ما يكون هذا الشعور بالحرق:

يستمر لبضع دقائق أو عدة ساعات

يخف بعد تناول مضادات الحموضة أو التوقف عن تناول الطعام

يبدأ في منتصف الليل أو أثناء الوجبات

يحدث بشكل متقطع لعدة أسابيع

يمكن للأشخاص تخفيف هذه الأعراض باستخدام العلاجات المنزلية التالية:

1. البروبيوتيك

البروبيوتيك هي كائنات حية تساعد في استعادة التوازن للبكتيريا في الجهاز الهضمي، وبالإضافة إلى المساعدة في تحقيق صحة الأمعاء المثلى، يمكن أن تساعد في علاج القرحة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

وفقًا للبحث، لا يمكن للبروبيوتيك قتل بكتيريا الملوية البوابية، ومع ذلك، فقد تقلل من كمية البكتيريا الموجودة، وتسرع عملية الشفاء، وتحسن بعض الأعراض.

عند تناولها جنبًا إلى جنب مع علاجات أخرى، قد تساعد البروبيوتيك في القضاء على البكتيريا الضارة.

يمكن للأشخاص العثور على البروبيوتيك في المصادر التالية:

الزبادي

الأطعمة المخمرة

مكملات البروبيوتيك

2. الفواكه الملونة

تحتوي العديد من الفواكه على مركبات تسمى الفلافونويد، وهي عبارة عن بوليفينول، وتساهم الفلافونويدات في الألوان الغنية لبعض الفواكه.

وفقًا للبحث، يمكن أن تساعد البوليفينولات في علاج قرحة المعدة، كما يمكنها المساعدة في مجموعة من مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، بما في ذلك التشنجات والإسهال.

تحمي الفلافونويدات بطانة المعدة من الإصابة بالقرحة، وهي تفعل ذلك عن طريق زيادة مخاط المعدة، مما يمنع نمو الجرثومة الملوية البوابية، كما أن الفلافونويدات لها خصائص مضادة للأكسدة.

توجد الفلافونويدات في فواكه مثل:

التفاح

التوت الأزرق

الكرز

الليمون والبرتقال

المكسرات

3. الموز

تشير الأبحاث إلى أن الموز له تأثير إيجابي على قرحة المعدة.

يحتوي الموز على فلافونويد يسمى الليوكوسيانيدين، ويزيد الليوكوسيانيدين من كمية المخاط في المعدة، وقد تقلل هذه الفاكهة أيضًا من الحموضة، مما قد يساعد في منع وتخفيف أعراض القرحة.

4. العسل

العسل مُحلي طبيعي شائع، ويمكن للأشخاص الذين يستهلكون العسل بانتظام الاستمتاع بمجموعة من الفوائد الصحية.

تشير عدد من الدراسات إلى أن العسل قد يكون له تأثيرات مضادة للميكروبات ضد الملوية البوابية، مما يشير إلى أنه قد يكون مفيدًا لعلاج قرحة المعدة.

5. البابونج

يستخدم بعض الناس أزهار البابونج وشاي البابونج لعلاج القلق البسيط وتشنجات الأمعاء والالتهابات.

وتشير الأبحاث إلى أن مستخلصات البابونج قد يكون لها أيضًا خصائص مضادة للقرحة، ويعتقد بعض الباحثين أنها قد تمنع قرحة المعدة وتقلل من وقت شفائها.

6. الثوم

الثوم شائع في العديد من أنحاء العالم لإضافة النكهة إلى الطعام، ويتمتع الثوم بخصائص مضادة للميكروبات ومضادة للبكتيريا، مما يجعله مفيدًا في مكافحة العدوى.

تدعم الدراسات فعالية الثوم في علاج القرحة، حيث يمكن أن يساعد في منع تطور القرحة ويساعد في تسريع عملية الشفاء.

كما يساعد الثوم أيضًا في منع نمو بكتيريا الملوية البوابية.

7. عرق السوس

عرق السوس هو نوع شائع من التوابل موطنه الأصلي منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وآسيا، واستخدم الناس عرق السوس في الأدوية التقليدية لمئات السنين، ويعتقد بعض الناس أن تناول جذر عرق السوس المجفف يمكن أن يساعد في علاج القرحة والوقاية منها.

وجدت الأبحاث أن تناول مكملات عرق السوس يمكن أن يساعد في مكافحة عدوى الملوية البوابية، مما يشير إلى أن المكمل الغذائي قد يساعد في منع نمو البكتيريا.

8. الصبار

الصبار هو زيت نباتي شائع يوجد في العديد من المستحضرات الموضعية ومستحضرات التجميل والأطعمة.

أظهرت الدراسات التي بحثت في كيفية تأثير الصبار على قرحة المعدة نتائج إيجابية.

العلاجات الطبية للقرحة

تختلف العلاجات الطبية لقرحة المعدة بناءً على سبب القرحة.

إذا تسبب تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في حدوث القرحة، فمن المرجح أن ينصح الطبيب الشخص بالتوقف عن استخدام هذه الأدوية أو تقليل استخدامها، ويمكن للأشخاص التحول إلى دواء آخر للألم.

قد يصف الطبيب مثبطات مضخة البروتون (PPIs) لتقليل حمض المعدة وحماية بطانة المعدة، ولا يمكنها قتل البكتيريا، لكنها يمكن أن تساعد في مكافحة عدوى الملوية البوابية، وتشمل بعض الأمثلة نيكسيوم وبريلوسيك وبريفاسيد.

قد يصف الطبيب أيضًا حاصرات مستقبلات الهيستامين، وتمنع هذه الحاصرات المعدة من إنتاج الكثير من الحمض.

كما قد يصف الطبيب مادة وقائية تسمى السكرالفات (كارافات)، وتساعد هذه المادة على منع المزيد من الضرر للمنطقة المحيطة بالقرحة.

عندما تتسبب عدوى الملوية البوابية في حدوث القرحة، قد يصف الطبيب أيضًا المضادات الحيوية.،نوظرًا لأن قتل الملوية البوابية قد يكون صعبًا، يجب على الشخص تناول جميع الجرعات تمامًا كما هو موصوف حتى بعد اختفاء الأعراض.

غالبًا ما يجمع الطبيب بين العديد من الأدوية والعلاجات عند علاج القرحة.

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