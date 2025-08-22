منال عوض: البرنامج الوطني نموذج للشراكة المثمرة مع شركاء التنمية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعا مع الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة

وذلك بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لمتابعة جهود البرنامج خلال الفترة الماضية في دعم منظومة ادارة المخلفات بالمحافظات الأربع نطاق عمله وهي (الغربية، كفر الشيخ، أسيوط، قنا)، والمشروعات المنفذة والأهداف المستقبلية.

وأكدت د. منال عوض أن البرنامج يعد من نماذج التعاون المثمر مع شركاء التنمية في مجال مهم للدولة المصرية يختص بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، حيث تعرفت سيادتها خلال الاجتماع على الرؤية العامة للبرنامج وأهدافه، والذي أطلق في عام ٢٠١٣ ليستمر حتى الآن من خلال ٣ مراحل متتالية بتمويل اكثر من ١١٧ مليون يورو، وذلك بالتعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري وبنك التعمير الألماني، والدعم الفني المقدم من وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ، ويساهم البرنامج في الحماية المستدامة للبيئة والمناخ والحفاظ على الموارد والحد من المخاطر المرتبطة بالصحة لسكان مصر، من خلال تأسيس بنية تحتية ونماذج مؤسسية وإجراءات لنظام إدارة للمخلفات البلدية الصلبة صديقة للبيئة والمناخ وفقا للقوانين واللوائح القائمة.

وأشارت د.منال عوض إلى أن البرنامج الذي يقدم تجربة رائدة في دعم منظومة ادارة المخلفات بمحافظات من الوجه البحري والقبلي، يساهم في تحسين البنية التحتية لادارة المخلفات الصلبة في المحافظات داخل نطاق عمله، بما ينعكس على خلق فرص عمل في مجالات جمع ونقل وتدوير المخلفات، كما يقدم الدعم المؤسسي من خلال تطوير وإعادة هيكلة قطاع المخلفات وطنيا على المستوى المؤسسي والتشريعي وبناء القدرات، ورفع الوعي البيئي ومشاركة المواطنين.

وقد تم خلال الإجتماع إستعراض نماذج من المشروعات المنفذة من خلال البرنامج ومنها المدافن الصحية بمدن السادات وقوص وأسيوط، ومصانع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بقنا وأسيوط وكفر الشيخ، والمحطات الوسيطة بقنا وأسيوط والغربية.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض مجالات عمل المرحلة الثالثة للبرنامج فيما يخص الدعم الفني، متمثلة في تعزيز قدرات جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز شئون البيئة، من خلال المساهمة في توفير خدمات الصيانة والدعم الفني للنظام الوطني لإدارة المخلفات (WIMS)، تطوير إرشادات العلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، وصياغة قرار المسؤولية الممتدة للمنتج وذلك لمنتجات التعبئة والتغليف، والمشاركة في مسودة استراتيجية وخارطة طريق الاقتصاد الدائري، إلى جانب تهيئة المناخ للاقتصاد الدوار في الاستراتيجيات واللوائح من خلال تحديد المعايير المرجعية للبنية التحتية الرقمية لنظام القياس والإبلاغ والتحقق (MRV)، وتطوير دراسة حول تأثير تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على بعض الصناعات المصرية، والمساهمة في بناء القدرات لجهاز شئون البيئة(EEAA) والبنوك والمؤسسات فيما يخص تمويل التكيف مع المناخ، تحديث إرشادات تقييم الأثر البيئي(EIA)، تطوير خطط محلية للتكيف مع آثار تغير المناخ في محافظتي قنا وكفر الشيخ.

وتضمنت مجالات عمل المرحلة الثالثة من البرنامج ايضا تحسين مشاركة القطاع الخاص في ادارة المخلفات الصلبة والاقتصاد الدائري من خلال تقديم برنامج الدعم الفني للشركات الناشئة الخضراء وتمويل ٢٠ شركة ناشئة خضراء، وتنفيذ برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وايضا تحسين مشاركة المنظمات غير الحكومية، حيث تم تأهيل ٥٥ جمعية للحصول على تمويل والعمل في محافظات البرنامج، وبناء القدرات المحلية غير الحكومية، ودمج القطاع غير الرسمي في ادارة المخلفات وتمكين المجتمعات المحلية، إلى جانب تحسين قدرات إدارة المخلفات في المحافظات الأربعة، واعداد دليل إرشادي عن الجمع والتدوير للجمعيات الأهلية.

وقد وجّهت د. منال عوض فى نهاية الإجتماع بضرورة ربط جهود ادارة المخلفات بمحافظات البرنامج الأربعة مع باقى المحافظات الأخرى، وإنشاء نظم تتبع ورصد للمخلفات بالمحافظات الأربعة مثل النظام الذي أنشئ بمحافظة الدقهلية لتقديم تجربة نموذجية.

