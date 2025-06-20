الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

من دون جراحة، أزهر أسيوط الجامعي يستخرج "موبايل" من بطن مريض (صور)

المحمول المعثور عليه
المحمول المعثور عليه داخل معدة مريض بأسيوط،فيتو

نجح فريق بمستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط في إجراء عاجل دون جراحة بقسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير، واستخراج هاتف محمول"موبايل صغير الحجم" من معدة مريض بعد مرور أكثر من سنتين على ابتلاعه وتم وضعه تحت الملاحظة في صحة جيدة.

تعود الواقعة الي استقبال مستشفى الأزهر فرع أسيوط لمريض يعاني من ألم مزمن بالمعدة منذ فترة وبالفحص وعمل الاشعات والتحاليل وسؤاله تبين أنه منذ عامين ابتلع هاتف محمول دون أسباب معلومة ومنذ ذلك الوقت وهو يشعر بألم شديد في المعدة.

 

استخراج محمول من بطن مريض بأسيوط 

 

بعد إجراء الفحوصات والأشعة، تم التأكد من وجود جسم غريب داخل المعدة باستخدام المنظار العلوي، وتم استخراج التليفون المحمول بنجاح دون الحاجة لأي تدخل جراحي، والمريض الآن تحت المتابعة الطبية، وحالته مستقرة والحمد لله.

 

وتم التعامل مع الحالة بواسطة فريق قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بكلية طب الأزهر بأسيوط، تحت إشراف الدكتور خالد عبد العظيم رئيس القسم، الدكتور محمد فخري رئيس وحدة المناظير، الدكتور عمرو متولي أستاذ مساعد الكبد والجهاز الهضمي، الدكتور أحمد فتحي مدرس الكبد والجهاز الهضمي  وبمشاركة الأطباء المقيمين بقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

 

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب حاول الانتحار بـ "قرص الغلال"


جاء ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور إبراهيم شعلان عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، والدكتور شريف مطاوع مدير عام المستشفى والدكتور محمد بهاء خضراوي مدير الشؤون العلاجية بالمستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التليفون المحمول الجهاز الهضمي الدكتور محمد عبد المالك الكبد والجهاز الهضمي امراض الجهاز الهضمي محافظة اسيوط وحدة المناظير مواطن يبتلع محمول بأسيوط العثور على هاتف محمول ببطن مريض بأسيوط

مواد متعلقة

تحرير 29 مخالفة تموينية في صدفا بأسيوط

شباب ورياضة أسيوط تطلق أولى معسكرات التنمية للفتيات (صور)

تخصيص أماكن لعرض المنتجات اليدوية لطلاب التربية النوعية بأسيوط

محافظ أسيوط يسحب قطعة أرض من جمعية خلال تفقده مشروعات التكتلات الاقتصادية (فيديو وصور)

محافظ أسيوط يحيل واقعة حريق مخزن زيوت مستعملة بالفتح للنيابة العامة (صور)

بزيادة 1.5 مليون فدان، اعتماد الحدود الجديدة لمحافظة أسيوط

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ شاب مصاب بطعنة في الرقبة

جامعة أسيوط تحصد المركز 75 عالميًّا في علوم البوليمرات وتتقدم في 16 تخصصا علميا

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لكبار رجال الدولة

انهيار عقارين وتصدع الثالث بحدائق القبة، والإسعاف يدفع بـ 8 سيارات (فيديو وصور)

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن العقارين المنهارين بحدائق القبة

إخلاء المباني المجاورة للعقارين المنهارين بحدائق القبة

‏إيران: سنقيد الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية لأسباب أمنية

الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية بضغط من تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

معاينة النيابة لعقارَي حدائق القبة المنهارين: مبانٍ متهالكة وصادر لأحدهما قرار ترميم والآخر إزالة

كاتس: نسهّل عملية إجلاء واسعة لسكان طهران لزعزعة استقرار النظام الإيراني

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الجمعة 20-6-2025 بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20-6-2025

سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 20-6-2025

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

تفسير حلم الكنز في المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

آل البيت النبوي في مصر.. القاسم الطيب، ضريحه مهدد بالانهيار بعد اندثار مراقد 8 من أبناء الصحابة

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الجيش الإيراني: الكيان الصهيوني استهدف مقر الأمن الداخلي في طهران