من دون جراحة، أزهر أسيوط الجامعي يستخرج "موبايل" من بطن مريض (صور)

نجح فريق بمستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط في إجراء عاجل دون جراحة بقسم أمراض الجهاز الهضمي والمناظير، واستخراج هاتف محمول"موبايل صغير الحجم" من معدة مريض بعد مرور أكثر من سنتين على ابتلاعه وتم وضعه تحت الملاحظة في صحة جيدة.

تعود الواقعة الي استقبال مستشفى الأزهر فرع أسيوط لمريض يعاني من ألم مزمن بالمعدة منذ فترة وبالفحص وعمل الاشعات والتحاليل وسؤاله تبين أنه منذ عامين ابتلع هاتف محمول دون أسباب معلومة ومنذ ذلك الوقت وهو يشعر بألم شديد في المعدة.

استخراج محمول من بطن مريض بأسيوط

بعد إجراء الفحوصات والأشعة، تم التأكد من وجود جسم غريب داخل المعدة باستخدام المنظار العلوي، وتم استخراج التليفون المحمول بنجاح دون الحاجة لأي تدخل جراحي، والمريض الآن تحت المتابعة الطبية، وحالته مستقرة والحمد لله.

وتم التعامل مع الحالة بواسطة فريق قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بكلية طب الأزهر بأسيوط، تحت إشراف الدكتور خالد عبد العظيم رئيس القسم، الدكتور محمد فخري رئيس وحدة المناظير، الدكتور عمرو متولي أستاذ مساعد الكبد والجهاز الهضمي، الدكتور أحمد فتحي مدرس الكبد والجهاز الهضمي وبمشاركة الأطباء المقيمين بقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي.



جاء ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور إبراهيم شعلان عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، والدكتور شريف مطاوع مدير عام المستشفى والدكتور محمد بهاء خضراوي مدير الشؤون العلاجية بالمستشفى.

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