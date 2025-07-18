الجمعة 18 يوليو 2025
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محافظات

تعليم الكبار تعلن مدينتي دمياط الجديدة والسرو بلا أمية

محافظ دمياط يفتتح
محافظ دمياط يفتتح مبادرة "مدينتي بلا أمية"

أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار بدمياط خلو مدينتي دمياط الجديدة والسرو من الأمية، وذلك في خطوة جديدة ضمن الخطة القومية لتحقيق التنمية المستدامة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030، وبتوجيهات مباشرة من الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

متابعة ميدانية حثيثة ودعم من قيادة المحافظة

وتأتي هذه الإنجازات ضمن جهود مكثفة تبذلها المحافظة تحت إشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وبالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية، حيث تم إعداد برامج تعليمية فعالة، وفتح فصول جديدة من خلال مديرية التربية والتعليم، لدمج المتسربين من التعليم في مبادرة "تعالى نكمل دراستنا".

 

خلو مدينتي دمياط الجديدة والسرو من الأمية، 
خلو مدينتي دمياط الجديدة والسرو من الأمية، 

 

 

"الصفر الافتراضي" يتحقق في مدينتين.. وعزبة البرج تقترب

في تقريره الأخير، كشف الأستاذ ناصر عوض حماد، مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بدمياط، عن تحقيق "الصفر الافتراضي" في مدينتي دمياط الجديدة والسرو، مما يعني خلوهما تمامًا من الأمية. كما أشار إلى اقتراب مدينة عزبة البرج من تحقيق نفس الإنجاز، بعد أن انخفضت نسبة الأمية بها إلى 7.7%.

خطط قادمة لاستكمال الإنجاز بباقي مدن المحافظة

وفي سياق تنفيذ مبادرة "مدينتي بلا أمية" المنبثقة عن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، تم إعداد خطة شاملة تستهدف تقليص نسب الأمية في مدن رأس البر، والروضة، ومركز ومدينة فارسكور لتصل إلى أقل من 7% خلال الفترة المقبلة.

محو الأمية.. قضية وطنية في صلب أولويات الدولة

تؤكد المحافظة أن قضية محو الأمية تمثل أولوية قصوى على الأجندة الوطنية، لما لها من تأثير مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطن ورفع جودة التنمية البشرية. وتسعى الدولة من خلال هذه الجهود المتكاملة إلى القضاء التام على الأمية، باعتبارها أساسا من أسس النهوض بالمجتمع.

 

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