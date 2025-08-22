الجمعة 22 أغسطس 2025
محافظات

بعد واقعة سيارة نقل، مطالب بوضع لافتات إرشادية لنفق سعد زغلول في بنها

نفق سعد زغلول بنها،
نفق سعد زغلول بنها، فيتو

 طالب أهالي مدينة بنها الجهات المعنية بسرعة وضع لافتات إرشادية وحواجز لتحديد الارتفاعات المسموح بها عند مداخل نفق سعد زغلول، وذلك عقب واقعة تعطل حركة المرور أمس بسبب دخول سيارة نقل مرتفعة عن الحد المسموح به.

رئيس غرفة القليوبية: انخفاض مرتقب لأسعار السلع خلال الفترة المقبلة

الإعلان عن 79 فرصة عمل جديدة بـ 3 شركات في القليوبية

تعطل المرور بنفق سعد زغلول في بنها

 وكانت السيارة قد علقت داخل النفق بـ بنها رغم تحذيرات الأهالي للسائق قبل المرور، ما أدى إلى ارتباك مروري بالمنطقة. واضطر الأهالي إلى التدخل وتفريغ إطارات السيارة لتخفيض مستواها وإخراجها من النفق، لتعود الحركة المرورية تدريجيًا.

 

وأكد المواطنون أن تكرار مثل هذه الحوادث يعطل الحركة ويعرض حياة السائقين والمارة للخطر، مطالبين بضرورة سرعة اتخاذ إجراءات وقائية واضحة لتفادي تكرارها مستقبلًا.

مدينة بنها القليوبية اخبار القليوبية أخبار محافظة القليوبية

