بعد واقعة سيارة نقل، مطالب بوضع لافتات إرشادية لنفق سعد زغلول في بنها

طالب أهالي مدينة بنها الجهات المعنية بسرعة وضع لافتات إرشادية وحواجز لتحديد الارتفاعات المسموح بها عند مداخل نفق سعد زغلول، وذلك عقب واقعة تعطل حركة المرور أمس بسبب دخول سيارة نقل مرتفعة عن الحد المسموح به.

تعطل المرور بنفق سعد زغلول في بنها

وكانت السيارة قد علقت داخل النفق بـ بنها رغم تحذيرات الأهالي للسائق قبل المرور، ما أدى إلى ارتباك مروري بالمنطقة. واضطر الأهالي إلى التدخل وتفريغ إطارات السيارة لتخفيض مستواها وإخراجها من النفق، لتعود الحركة المرورية تدريجيًا.

وأكد المواطنون أن تكرار مثل هذه الحوادث يعطل الحركة ويعرض حياة السائقين والمارة للخطر، مطالبين بضرورة سرعة اتخاذ إجراءات وقائية واضحة لتفادي تكرارها مستقبلًا.

