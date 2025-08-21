الخميس 21 أغسطس 2025
محافظ القليوبية يستعين بخبير تجميل لمتابعة حالة مصاب حريق الشدية

خبير حروق للكشف علي
خبير حروق للكشف علي حالة حريق الشدية بنها،فيتو

استعان المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بالدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحة التجميل والحروق بجامعة عين شمس وأحد أبناء المحافظة، للكشف والمتابعة للحالة الصحية لمصاب حادث حريق الشدية بمدينة بنها.

رئيس غرفة القليوبية: انخفاض مرتقب لأسعار السلع خلال الفترة المقبلة

الإعلان عن 79 فرصة عمل جديدة بـ 3 شركات في القليوبية

محافظ القليوبية يستعين بالدكتور إبراهيم كامل خبير التجميل والحروق للاطمئنان على مصاب حريق الشدية ببنها

وأكد محافظ  القليوبية حرصه على متابعة الحالة وتوفير أفضل أوجه الرعاية الطبية، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات. 

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم كامل، أن حالة المصاب مستقرة، مشيدا بجهود الأطقم الطبية بمستشفى بنها التعليمي في تقديم الرعاية اللازمة على مدار الساعة.

وأعلن المحافظ أنه سيتم نقل المصاب بعد تماثله للشفاء إلى مركز التجميل التابع للدكتور إبراهيم كامل، لاستكمال علاجه وإزالة آثار الحروق بالكامل، مؤكدًا أن هذه الرعاية ستُقدم بالمجان تقديرًا لشجاعة المصاب وتفانيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد عجلان، نائب مدير مستشفى بنها التعليمي.

