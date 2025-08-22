بايرن ميونخ يواجه لايبزيج اليوم في افتتاح الدوري الألماني 2025-2026

الدوري الألماني، يقص بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني شريط البوندسليجا موسم 2025-2026 اليوم الجمعة، بمواجهة ضيفه لايبزيج، في افتتاح الدوري في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى العملاق البافاري بقيادة المدير الفني فينسنت كومباني لمواصلة الهيمنة والتتويج الثاني تواليًا لبطولة الدوري الألماني والـ 35 في تاريخه بعد أيام من فوزه بكأس السوبر على حساب شتوتجارت بهدفين مقابل هدف.

وحقق البايرن لقب الدوري 12 مرة في آخر 13 عامًا، وأنفق العملاق "البافاري" أكثر من أي ناد آخر في سوق الانتقالات لجلب لويس دياز من ليفربول مقابل 70 مليون يورو،‭ ‬في ثالث أعلى صفقة انتقال على الإطلاق في تاريخ النادي، إضافة إلى الثنائي الدولي الألماني جوناثان تاه وتوم بيشوف لتعزيز جودة الفريق.

وحصل الفريق على فترة راحة قصيرة ولم تكن تحضيراته طويلة وهو نفس الشيء بالنسبة لبروسيا دورتموند المشارك مثله في كأس العالم للأندية التي اختتمت في يوليو الماضي.

مواعيد الجولة الأولى من الدوري الألماني

الجمعة 22 أغسطس

بايرن ميونخ ضد لايبزيج - 9:30 مساءً

السبت 23 أغسطس

فرايبورج ضد أوجسبورج - 4:30 مساءً

باير ليفركوزن ضد هوفينهايم - 4:30 مساءً

آينتراخت فرانكفورت ضد فيردر بريمن - 4:30 مساءً

هايدينهايم ضد فولفسبورج - 4:30 مساءً

أونيون برلين ضد شتوتجارت - 4:30 مساءً

سانت باولي ضد بوروسيا دورتموند - 7:30 مساءً

الأحد 24 أغسطس

ماينز ضد كولن - 4:30 مساءً

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هامبورج إس في - 6:30 مساءً

وأعلنت رابطة الدوري الألماني “بوندسليجا”، إطلاق مبادرة جديدة لموسم 2025-2026، حيث سيتم اختيار أفضل لاعب في كل مباراة بناءً على تصويت الجمهور.

طريقة اختيار أفضل لاعب في الدوري الألماني

وفق البيان الرسمي، سيبدأ التصويت في الدقيقة 85 من كل مباراة عبر التطبيق الرسمي للدوري الألماني، مما يتيح للمشجعين فرصة اختيار اللاعب الأكثر تأثيرًا في المباراة بناءً على أدائه.

وبعد صافرة النهاية مباشرة، سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في وقت قصير، مع تسليمه جائزة رمزية تكريمًا لإسهاماته في المباراة.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود البوندسليجا لتعزيز التجربة الرقمية للجماهير، حيث يوفر التطبيق الرسمي واجهة سهلة الاستخدام للتصويت، إلى جانب ميزات أخرى مثل الإحصائيات المباشرة وأبرز لحظات المباريات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة التفاعل بين الجماهير واللاعبين، مما يعزز من مكانة الدوري كوجهة رائدة لعشاق كرة القدم.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي بعد نجاحات سابقة في تكريم اللاعبين بناءً تصويت الصحفيين، كما حدث مع فلوريان فيرتز الذي حصد جائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2025 بأغلبية ساحقة بعد موسم استثنائي مع باير ليفركوزن.

