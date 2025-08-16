بايرن ميونخ يتقدم على شتوتجارت 0/1 بالشوط الأول في السوبر الألماني

تقدم بايرن ميونخ علي نظيره شتوتجارت بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم السبت في كأس السوبر الألماني، والتي تقام على ملعب ام اتش بي ارينا.

وسجل هدف التقدم لفريق بايرن ميونخ عن طريق هاري كين في الدقيقة 18.

تشكيل بايرن ميونخ ضد شتوتجارت

تشكيل شتوتجارت أمام بايرن ميونخ

تاريخ مواجهات الفريقين

والتقى بايرن ميونخ وشتوتجارت في 162 مباراة عبر مختلف البطولات، حيث استطاع بايرن أن يحقق 95 انتصارًا، بينما حقق شتوتجارت 38 انتصارًا، أما التعادلات فقد جاءت 29 مرة.

وسجل بايرن ميونخ خلال تلك المواجهات 339 هدفًا، بينما سجل شتوتجارت 214 هدفًا.

ويحمل بايرن ميونخ الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب البطولة بواقع 10 مرات آخرها في عام 2022، بينما توج شتوتجارت باللقب مرة واحدة في عام 1992.

وكان الفوز في آخر نسخة العام الماضي من نصيب أصحاب الأرض باير ليفركوزن بالفوز على شتوتجارت بالذات بركلات الترجيح بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي والإضافي.

وخسر بايرن ميونخ آخر مباراة خاضها في السوبر على أرضه بثلاثية نظيفة أمام لايبزيج عام 2023، بينما حقق الانتصار في آخر مباراة خاضها في السوبر خارج أرضه على لايبزيج أيضًا بنتيجة (5-3) عام 2022.

