لمواصلة الهيمنة، بايرن ميونخ يفتتح الدوري الألماني بمواجهة لايبزيج

يستهل بايرن ميونخ الموسم الجديد من الدوري الألماني بمواجهة ضيفه لايبزيج، غدًا الجمعة، وهو يعلم جيدًا أن جميع الفرق تخشاه رغم قصر فترة التحضير في أعقاب مشاركته بكأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

بايرن ميونيخ من أجل مواصلة هيمنته على الدوري الالماني

بعد أن حقق لقب الدوري الألماني 12 مرة في آخر 13 عامًا، أنفق العملاق "البافاري" أكثر من أي ناد آخر في سوق الانتقالات لجلب لويس دياز من ليفربول مقابل 70 مليون يورو،‭ ‬في ثالث أعلى صفقة انتقال على الإطلاق في تاريخ النادي، إضافة إلى الثنائي الدولي الألماني جوناثان تاه وتوم بيشوف لتعزيز جودة الفريق.

ويسعى العملاق البافاري بقيادة المدير الفني فينسنت كومباني لمواصلة الهيمنة على الدوري الألماني بعد أيام من فوزه بكأس السوبر على حساب شتوتجارت بهدفين مقابل هدف.

